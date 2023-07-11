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芭蕾卡門台北演出 限時早鳥88折

聯合報／ 本報訊
西班牙國家舞團曾兩度受邀來台演出，在第一屆TIFA以「慾望之翼」獲得精采好評。圖／聯合數位文創提供
西班牙國家舞團曾兩度受邀來台演出，在第一屆TIFA以「慾望之翼」獲得精采好評。圖／聯合數位文創提供

西班牙國家舞團（Compañía Nacional de Danza）躋身世界最頂尖舞團之列，曾在2009年以「慾望之翼」享譽首屆台灣國際藝術節（TIFA），將古典芭蕾注入現代舞自由奔放色彩，獲觀眾好評。

此次重返台灣將帶來舞團35周年誌慶之作，編舞奇才約翰．英格（Johan Inger）改編經典歌劇，以現代芭蕾形式呈現令人血脈賁張、熱血沸騰的故事情節，呈現吉普賽女郎「卡門」的性感魅力、自由澎湃情感，透過奔放、狂野的舞蹈設計，加上肢體細膩描繪角色之間的愛恨交織，將情感敘事軸線延伸自卡門與荷西童年的情感與陰影，讓芭蕾與經典文本更加創新，也兼具現代美學。

「卡門」編舞家約翰．英格曾榮獲有「舞蹈界奧斯卡美譽」的伯努瓦舞蹈獎肯定，完美結合法國小說家梅里美原著中的迷人陰鬱氛圍，與音樂家比才激昂熱情曲風，讓觀眾以嶄新角度，欣賞自由奔放、性感冶豔的卡門，跳脫於過往道德荊棘，重新認識蛻變成現代女權精神的象徵角色。

9月15日至9月17日芭蕾鉅作「卡門」將在台北國家戲劇院演出4場，限時早鳥優惠88折，僅剩最後1周，即刻上udn售票網（https://reurl.cc/p6pVEZ）購票，節目適用文化幣及開放部分青年席優惠方案，詳細購票方式及活動資訊以公告為主，客服專線（02）26491688，服務時間為每天上午9點至晚間6點。

舞團 女權

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