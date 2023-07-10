魅力橫掃男女老少！三麗鷗2023最新人氣明星TOP 10 英國女孩蟬聯霸榜

好可愛！

三麗鷗角色經常與各大品牌聯名，每回推出總會掀起排隊熱潮，吸引粉絲搶購，像是今夏，台灣麥當勞睽違四年再度聯名三麗鷗明星，推出「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」、「美樂蒂與利茲姆」、「酷洛米與巴庫」4款造型的抱枕。另外，7-11也與日本輕奢精品包品牌Samantha Vega首度跨界推出「Samantha VegaｘSANRIO超甜美時尚集點送」，首推KITTY、美樂蒂、大耳狗、布丁狗立體公仔設計的「聯名飾品」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查三麗鷗中最受網友熱烈討論的十大明星角色，一起來看你喜歡的角色有沒有上榜！

image source：7-11

No.10 帕恰狗

帕恰狗英文名字叫「Pochacco」，生日是2月29日，所以四年才能過一次生日。雖然帕恰狗胖胖的，經常漫不經心、愛管閒事，但他是一隻擅長運動的純種狗，喜歡打三對三籃球、踢足球是守門員。作為一隻狗，他是絕無僅有的素食主義者，愛吃胡蘿蔔，最愛的是香蕉冰淇淋。帕恰狗的粉絲：「流連忘返玩到要閉園，到處尋找帕恰狗」、「這位粉絲家的地下室有一整個帕恰狗的櫥櫃，還特別打光、打燈和布景，整體的擺設完全就是博物館的等級」。

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No.9 大眼蛙

大眼蛙Keroppi是隻元氣活力的青蛙，有著一雙大眼睛和一張V形的嘴，出生於一個優秀家庭，爸爸是醫生、媽媽則開一家餐廳擔任廚師。大眼蛙還有一個喜歡研究機械的姊姊，以及和他長相神似的弟弟。大眼蛙唱歌很好聽，他雖然是隻青蛙，但對游蛙式不太拿手，反而擅長游仰式。大眼蛙也有女朋友，名字叫Keroleen，是隻綁雙馬尾的可愛女大眼蛙。「一直以來我都很喜歡大眼蛙，長大後的我（現在27）有一天翻著小時候的相簿，看到5歲的我（好可愛）穿著大眼蛙的衣服」、「我這個爸爸的推薦是酷企鵝還有大眼蛙，那是我從小很喜歡的角色」。

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No.8 酷企鵝

酷企鵝是一位出生在夏威夷歐胡島的大明星，喜歡惡作劇也有點固執、任性，但其實對朋友非常講義氣，勇於仗義執言，家族中除了爸爸、媽媽之外，還有一個擅長古典芭蕾、喜歡帥哥的妹妹「椿子」。酷企鵝的好友有：花丸、熊貓妹、寵物鱷魚「波奇」和愛睏小烏龜。「前天晚上本來覺得一整天很忙有點累，只想追劇滑手機耍廢，突然滑到我小時候很喜歡的酷企鵝，就好想做sanrio系列餅乾喔」、「布丁狗、酷企鵝整個可愛到瘋掉啊！」

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No.7 酷洛米

酷洛米的吸睛魅力在於她黑色頭巾、粉紅色骷髏頭的惡魔兔子造型。酷洛米雖然看起來兇兇的，還有個手下「巴庫」，但酷洛米其實非常少女心、熱衷看愛情小說、喜歡帥氣的男孩。她原本是美樂蒂的好友兼同學，但美樂蒂時常傷害到酷洛米，兩人因而反目視美樂蒂為敵人。酷洛米的周邊也引起紛絲搶購，「酷洛米抱枕有夠可愛」、「其實我是超喜歡酷洛米的三麗鷗男子，今天是個粉到不行的一天」、「利用拍影片名義多買一隻酷洛米娃娃」。

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No.6 雙星仙子

雙星仙子又被稱作「雙子星」，兩人是雙胞胎，藍頭髮是弟弟KIKI、粉色頭髮是姊姊LALA。爸爸是發明家、媽媽是詩人，他們名字的由來就取自「明亮閃爍的星星」。曾有人詢問官方，KIKI和LALA有多高？官方回答：「兩個人加起來的話，就和月亮一樣高了喔！」而月亮的直徑平均（是3,474.3公里，除以2的話，他們的身高有「1712公里」！夢幻的雙子星擄獲許多人的心，「我抽到的是我很喜歡的Little Twin Stars，杯身用上粉色浪漫風格印花圖案，連杯蓋都印上可愛的圖案，很精美又實用」、「每次看到那麼可愛的雙星仙子，心情都很好耶」。

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No.5 蛋黃哥

三麗鷗家族角色幾乎都是開朗、陽光的形象，唯獨蛋黃哥總是慵懶、提不起勁的表情及動作，讓人會心一笑，也想像他一樣懶洋洋。蛋黃哥的日文名字為 Gudetama（ぐでたま），是分別由日語「gude（懶散）」、「tamago（蛋）」組合成的複合詞，其創者者認為，現代人或多或少都有與蛋黃哥相像的部分，雖然有能力卻沒有幹勁，容易對於人生感到無力，也是粉絲從蛋黃哥身上找到共鳴的原因。「只～想～躺～平～」「套一句蛋黃哥的話：不～想～上～班」。

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No.4 大耳狗喜拿

大耳狗喜拿是在遙遠天空的白雲上出生的白色狗狗，有著像肉桂捲一樣捲捲的尾巴，個性乖巧、沉靜，不過許多人不知道的是，喜拿的性別其實是男孩子，最熟悉的絕技就是用大大的耳朵在天空飛。而網友也對大耳狗充滿誤解，「剛開始覺得他是一直純白的兔子，直到知道他叫做大耳狗，才知道他是狗」、「欸～～～～從小到大一直以為大耳狗是母狗欸！今天才知道是公的」、「我超喜歡大耳狗喜歡到有點病態，不過我也前陣子才知道他是男生不過還是好愛、好可愛」。

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No.3 布丁狗

圓胖的黃身軀、咖啡色的貝雷帽是布丁狗一直深植人心的形象，布丁狗的原型是小黃金獵犬，個性悠閒自在、頭腦遲鈍、饞嘴貪吃，不僅是甜品，他什麼東西都喜歡吃，雖然布丁狗愛睡覺，但因為想要節食，所以他創作了布丁狗體操舞蹈，可以快樂地跳舞減肥瘦身。「布丁狗真狗超可愛的啦」、「我是布丁狗迷，有布丁狗就買」。

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No.2 美樂蒂

﻿美樂蒂的原型是白色的雷克斯兔，她最初的名字其實是「小紅帽」（Little Red Riding Hood）配戴紅色頭巾，之後改名為「美樂蒂」（My Melody）後才開始有粉紅色頭巾出現。美樂蒂的耳朵會時而下垂、時而豎起，隨著心情有所不同。「最可愛的Melody」、「深陷Melody粉紅色的風暴之中，無法自拔」、「最愛的美樂蒂，始終如一的愛」。

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No.1 Hello Kitty

Hello Kitty可以說是許多女生心中那份少女心永不敗的經典人物。Hello Kitty的本名叫Kitty White，並不是一隻貓咪，而是位英國籍小女孩，她有位雙胞胎妹妹叫做Mimmy White，甚至飼養一隻貓咪名字叫作Charmmy Kitty。根據三麗鷗的說法，Hello Kitty之所以沒有嘴巴，是因為她是透過心在對話，且作為三麗鷗的全球形象大使，沒有受限於任何特定語言。粉絲只要一見就不禁直呼：「Kitty太可愛了」、「Kitty造型溜滑梯太可愛啦」、「Hello Kitty的主題房太可愛了啦！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月06日至2023年07月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『三麗鷗角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統