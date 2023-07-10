6時11分花蓮規模5.2地震 最大震度4級 花蓮國家級警報響

中央氣象局發布地震報告，今天上午6時11分，在花蓮縣政府西北方7.8公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模5.2地震，地震深度15.3公里。為今天第2起震央在花蓮縣秀林鄉的地震。氣象局並針對花蓮縣發布災防告警訊息。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、桃園市地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 1級、嘉義縣地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、台北市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級。