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6時11分花蓮規模5.2地震 最大震度4級 國家級警報響

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6時11分花蓮規模5.2地震 最大震度4級 花蓮國家級警報響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供

中央氣象局發布地震報告，今天上午6時11分，在花蓮縣政府西北方7.8公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模5.2地震，地震深度15.3公里。為今天第2起震央在花蓮縣秀林鄉的地震。氣象局並針對花蓮縣發布災防告警訊息。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、桃園市地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 2級、新北市地區最大震度 1級、嘉義縣地區最大震度 1級、新竹市地區最大震度 1級、台北市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、嘉義市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級、屏東縣地區最大震度 1級。

花蓮 彰化 氣象局

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