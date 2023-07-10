高溫微降、花東上看38度 吳德榮：明起防午後局部大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，轉偏南風。各地晴朗、紫外線強，高溫微降1度仍偏熱，花東縱谷局部地區最高溫約在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區有短暫雷陣雨、範圍稍擴大。北部24至37度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至38度。

吳德榮表示，明天至周日偏南風轉東南風，水氣增多、高溫微降，各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後雷陣雨的範圍擴大，平地午後局部雷陣雨的機率提高，要注意局部性大雷雨。周四至周日東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。

他說，歐洲系集模式大幅調整，未來10天熱帶擾動的模擬，周四熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，在呂宋島東方的最大值高達90%；通過巴士海峽機率逐漸下降，進入南海再降至60%，台灣的機率則一直在40%以下；而此擾動在剛進入南海時，發展成輕颱機率為20%，下周一提高為40%，之後再逐漸下降。