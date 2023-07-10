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健康名人堂／改善護理師工作環境 刻不容緩

聯合報／ 黃達夫／和信治癌中心醫院院長

最近有位護理師在臉書訴說，護理師工作的辛苦，而她們的專業卻得不到醫界及民眾的重視。以她看來，不久，台灣將找不到護理師了！

對於這件事，我非常能夠感同身受，因為，30年來，我一直在談這件事。

若無護理師 病人難康復

我自己在美國執業的時候，深深感受到，沒有稱職的護理師的幫忙，我根本無法完成照護病人的工作。而且，我愈用心與她們分享我的醫學知識，花更多的時間，與她們一齊討論病人的狀況，她們就能夠把病人照顧得更好。

所以，從我擔任主治醫師開始，我就把護理師當作與我地位平等的、 最重要的工作夥伴。這種互信互助互賴的合作關係，讓我沒有後顧之憂。

33年前，和信醫院剛成立時，我就與醫院同仁分享，在醫院這個大家庭中間，如果醫師代表父親，護理師則代表母親，因為，大多時候，醫師做診斷與治療的決定後，很多醫師自己都不一定會做的，照護病人的細節及繁瑣的工作，都得靠護理師去執行，沒有她們，病人無法順利康復。

護病比 影響住院死亡率

以住院病人為例，醫師每天巡房，大約是十分、廿分鐘，其他時間的照護，幾乎都是護理師的責任。病人所有病情的變化，血壓升高、降低或發燒、發冷、手術後出血等狀況的及時察覺與適當的處理，再再都仰賴護理師的專業與責任感。

因此，病人住院期間，除了醫院的感染控制是否徹底執行外，護理師的專業能力以及護病比，就會決定住院病人死亡率的高低。根據歐美醫院的研究，適當的比例是一位護理師照顧4至6位病人，病人太多，護理師就無法面面俱到，忙不過來，就容易產生疏失。所以，每多照顧一個病人，就增加7%的死亡率。

而台灣目前醫院評鑑的要求，醫學中心是一位護理師照顧九位病人，區域醫院是一對十二，地區醫院則是一對十五。而且，從近日護理師們的發聲，顯然，情況不但沒有改善，還在惡化中。

台灣護理師 已少上萬人

我不得不在此，再次讓讀者知道，台灣目前短缺近千位感染科醫師、護理師則少了上萬人，而台灣醫界本來就不夠重視護理專業，而且，醫院為了經營效益，精簡人力，原來護理人員的配置就不足夠，而今天護理師因為過勞又不被這個社會看重而選擇出走，不久，台灣就可能找不到護理師了。沒有護理師，醫院就失去它的功能，這是不容全民忽視的一件大事。

如果這時，台灣人民還不警覺，不在意，不發聲，健保就不會改變，一切向錢看的醫院管理作為也不會改變。

有一天，本來應該負責照顧重症病人的醫學中心，只能標榜他們擁有對絕大多數病人沒什麼用處，造價則高達數十億元的質子、重粒子治療儀之類的貴重硬體，卻沒有對所有病人康復最有幫助的護理師了！

護理師 醫師

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