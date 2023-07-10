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審計部、立法院 報告直指撒錢救產銷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
國內農產品產銷失衡頻繁，芒果、紅龍果已多年出現產銷失衡需緊急調節，立法院的一一二年預算評估報告就點出問題，並指農委會應檢討產銷機制。記者胡經周／攝影
國內農產品產銷失衡頻繁，芒果、紅龍果已多年出現產銷失衡需緊急調節，立法院的一一二年預算評估報告就點出問題，並指農委會應檢討產銷機制。記者胡經周／攝影

審計部查核農委會農糧署一一○年財務收支及決算，點出農糧署雖透過生產計畫、價格監控與預警等機制試圖穩定農產品產銷，但效果不彰，致使產銷調節經費超支併決算嚴重，且調節品項愈來愈多。

立法院一一二年預算評估報告也指農委會每年產銷調節預算愈編愈多，除了超支成常態，部分品項一再產銷失衡，甚至年年需要調節。

根據審計部查核，一○六至一一○年農業發展基金「農產品產銷調節緊急處理計畫」經費，除了一○七年，每年都超支；且調節品項從一○六年的僅柑桔、香蕉，增至一一○年包括香蕉、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果、檸檬、高麗菜、短期葉菜、大白菜、紅豆、落花生、玉荷包、破布子、葡萄、鳳梨釋迦、蓮霧等十多項。

審計部指出，如香蕉、柑桔、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果等，連續多年均出現產銷失衡需要緊急調節，顯示由生產端源頭管理及預警等輔導措施成效有限，要求農糧署改善。

立法院一一二年農業特別收入基金預算評估報告則顯示，農發基金一○五至一○九年產銷調節預算數均編列一億五八七五萬多元，決算數卻由一○五年一一八七萬多元，增至一○八及一○九年的六億五九五一萬多元及四億四三六九萬多元，巨額超支都併決算辦理，增加國庫負擔。

一一○年起不僅預算愈編愈多，超支也依舊。例如一一一年編了三億二一九五萬多元，但該年截至七月，就花了五億一七四九萬元，一一二年甚至編到五億○一二○萬元。

立院報告也點名，一○五至一一一年七月底，香蕉、紅龍果、番石榴、鳳梨、高麗菜等一再被列入調節品項，尤其香蕉、鳳梨連年調節，農委會應檢討產銷機制。

對於審計部與立院的報告結論，農委會歸咎於氣候。農糧署副署長姚志旺說，近年因氣候影響，若有災害就會進行災害救助補助，有時風調雨順產量增加，也要盡量讓產銷平衡；比如今年芒果乾旱少雨，果形果粒較小，價格下降影響產銷，最終還是受氣候影響，「人算不如天算」。

姚志旺說，都有盡力告知農民各種資訊，比如高麗菜超種會預警，其他產業也會適時發布產業資訊給農民知道；也有後續協助措施，比如冷鏈等配套，產量多時可先冰存，也可做不同的加工產品銷售，減少產銷失衡壓力。

鳳梨釋迦 香蕉 農糧署

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