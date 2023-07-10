血荒嚴重 高雄調400袋血備用

暑假捐血量減少，但手術用血量持續上升，引發全國嚴重血荒。血液基金會統計，今年1至6月血液用量125萬2000餘袋，較去年同期增加約5.5萬餘袋，全國4種血型安全庫存量皆偏低，高雄、台中處於急缺狀態。因應血荒，高雄日前已向新竹調400袋血備量，林口長庚今啟動用血管控，期度過血荒危機。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏指出，每年暑假都面臨血荒，今年最嚴重，主因疫情後，正式開放邊境，出國旅遊人潮比往年更多，造成捐血量下降，另「極端氣候」，６月北部、中南部致災性大雨，捐血量極度下降。

劉俊宏說，天氣好時，周末假日2天捐血量約7000餘袋，若2天連下大雨，捐血量僅剩4000袋，捐血量下降幅度近腰斬，近日氣溫飆升，讓不少捐血者為之卻步。

「真的缺超大！」高雄捐血中心企劃課長楊贛屏表示，整個血庫冰箱空蕩蕩，近來民眾出門捐血意願低落，各血型安全庫存量屢創新低，日前已向新竹捐血中心調用400袋血備量。

楊贛屏說，昨天血庫存量低於3.8天，若存量持續偏低，不排除減量供血給南部各大醫院，勢必影響外科醫師手術治療的優先順序。

林口長庚醫院血庫負責人、檢驗醫學部主任闕宗熙說，近期血荒以中南部缺血最為嚴重，為因應血荒，節約用血，昨發出公文，將以往輸血對象為每百西西血紅素10克以下患者，嚴管為9克以下者才輸血。

義大醫院表示，暑期學校放假，民眾外出旅遊多，意外事故頻率相對較高，另外子女放假較有機會陪伴照顧，排定手術情況也較多，若血荒的確可能造成手術壓力。

血液基金會企畫處長洪英聖指出，與去年同期相較，今年上半年各醫院用血量明顯上升，主因去年5月新冠肺炎疫情嚴峻，各醫院降載措施、手術量下降，今年恢復正常，手術量上升，用血量隨之增加，呼籲民眾踴躍捐血。