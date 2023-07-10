台中月票熱銷 有人為省錢遷戶籍

台中市府公共運輸交通月票推出台中境內及中彰投苗兩種，7月1日上路，為了享受每月299市民限定專案，還有人為此遷戶籍到台中，每月省千元。交通局統計，兩種月票從開賣至今已突破2萬人購買，省錢又便利。

交通局葉昭甫說，台中市公共月票省很大，「台中境內移動」市定限定每人每月299元，非市民每人每月599元；「中彰投苗」定期票市民每人每月699元，非市民每人每月999元，全國最便宜。

住彰化的游先生說，他為了省錢特地遷戶籍到台中，市民限定每月599元可搭中彰投苗公共運輸工具，轉換方便，省時省錢。他說，從彰化搭台鐵到台中每趟往返80元，比以往省了三分之二費用。

交通局統計，中彰投苗及台中境內定期票逾2.1萬人購買，經分析，購買方案以台中境內方案為大宗約占8成；另有7成是到捷運站購買，服務時間從上午6點30分至晚上10點20分，周六及周日不打烊。

市民指出，公共運輸定期票好用又省錢，南區的孫小姐到豐原上班，每月支出台鐵票價約700元交通費，市民限定優惠只有一半的錢；另搭捷運通勤的學生，最多可省一、兩千元。