炎夏高溫長輩易中暑 急診醫建議喝水「多加1法寶」防熱傷害

連日高溫，室外活動要防中暑，衛生福利部基隆醫院急診主任郭鐘太提醒基隆民眾，因為溫度、濕度高，如果室內不通風，也可能出現脫水等熱傷害，老人家尤其要小心，建議適時補充加鹽的水，防止體內電解質失衡。

郭鐘太說，6月起氣溫升高，急診室熱傷害患者明顯增加。老人家身體機能因應環境改變的功能較弱，就像冬季寒流來襲時要防心血管疾病惡化，夏季高溫時也要注意防護，以免熱傷害導致身體其他疾病更難處置。

郭鐘太分析基隆平地有限，建築密集，樓層也不高，炎夏時如果沒有開空調，室內通風不良，在室內也可能出現熱傷害。提醒民眾如果流汗過多，不可以只喝開水，建議可依600CC寶特瓶水量加一小匙鹽的比例，喝鹽水防範熱傷害。

熱傷害一開始會讓人感覺虛弱無力，接著體溫降不下來，導致熱衰竭甚至休克。一般熱傷害患者送到急診室，醫師多採取支持性療法，如打點滴並加入生理食鹽水。郭鍾太表示，比較危急需要緊急降溫的病人，會在點滴中加入冰的生理食鹽水，甚至從尿道灌入冰水，加快帶出體熱。