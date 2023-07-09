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金星明亮、國際太空站劃過夜空 明晚飽覽3種天象

中央社／ 台北9日電

台北市立天文館預告，明天晚間將有3場天象登場，包含非常閃耀、達到最大亮度-4.7等的金星，還有緊靠彼此的火星及軒轅十四，以及載著7名太空人的國際太空站飛掠台灣上空。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，一晚飽覽3種天象的難得機會就在明天，千萬別錯過。首先登場的是全太陽系行星中最明亮的金星，它將達到最大亮度-4.7等，只要日落後望向西方，想不看到它都很難。

天文館進一步表示，由於金星軌道在地球與太陽之間，從地球看過去的角度會持續改變，所以透過望遠鏡觀察，還能看到金星呈現眉月而不是滿月的形狀，有興趣的民眾可以透過天文館明天晚間7時30分開始的直播欣賞。

第2種天象則是火星合軒轅十四，天文館指出，這2顆星體將在明天下午4時抵達「合」的位置，緊靠著彼此，亮度也差不多都在1度左右，並出現在非常明亮的金星上方，火星呈現橘紅色、軒轅十四為藍白色，3顆星相互輝映。

天文館表示，到了晚間8時許，金星即將落下地平線，亮度達-3.4等的國際太空站接力登場，這架載著7名太空人的太空站，約從明天晚間8時30分，由西南至東北劃過夜空，歷時約7分鐘，將是屆時夜空中最明亮的物體。

若錯過明天機會，根據天象預報，金星近期在夜空中都明亮可見，到了9月19日也會再度達到最大亮度，不過只能在天亮前看見。而國際太空站除了明天，11日到13日都會在凌晨及晚間2度飛越台灣上空，但亮度、方位與時間會有所差異。

太空人 天文館 火星

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