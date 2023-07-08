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賴清德對醫護表敬意 盼打造健康台灣讓國家更強

中央社／ 台中8日電

副總統賴清德今天出席台中榮總高階醫學影像中心開幕揭牌、台灣骨髓幹細胞器官移植超過1萬例慶祝會，他肯定台灣醫療進步，有心打造健康台灣，讓台灣人更健康、國家更強。

賴副總統今天上午出席台中榮總高階醫學影像中心開幕揭牌儀式，他肯定台中榮總醫療團隊在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情時對中部地區的貢獻，他有心打造一個健康台灣，需要大家共襄盛舉。

賴副總統致詞指出，他身為醫界一份子，在疫情期間雖沒站在第一線，但壓力也很大，台中榮總扛起責任，守護民眾健康，台中榮總院長陳適安非常有效率，成立負壓隔離病房、專責病房等預計需2週時間，台中榮總只花3天就完成。

賴副總統指出，病人從境外移入，桃園國際機場查到確診患者優先送北部醫院，導致北部醫院一度飽和，基本的醫療服務量能下降，決定將病人往中南部送。當時送了11個急重症病人到台中榮總，最後每人都康復出院，相信醫護內心壓力大，仍勇敢承擔，成功完成使命。

賴副總統說，他曾到台中市中央公園視察，台中榮總設置的PCR、給藥得來速，舒緩篩檢塞車問題，降低社會的焦慮感，對穩定社會有很大的貢獻，更施打了逾8000劑的疫苗，感謝醫護辛勞，每人肩上都值得佩戴一枚勳章。

賴副總統提到，台灣民主受到國際社會肯定，經濟民主指數是亞洲第一，總體經濟世界第21，人均GDP超越韓國，世界各國拜訪台灣都肯定有加，對自己要有信心，讓民眾活得更健康，台灣人健康、國家更強。

賴副總統也參加台灣骨髓幹細胞器官移植超過1萬例慶祝會，他表示，這是台灣重要里程碑，骨髓移植對很多血液疾病至關重要，近幾年，台灣醫療能力提升進步，希望為患者提供最好的護理、治療環境，他向醫療人員、捐助者表示敬意。

台中榮總 患者 醫學

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