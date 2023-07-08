洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

一名男網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己暑假第一次到女友住處玩，竟撞見女友翻起褲子，「用吹風機吹『妹妹』」，當下非常震驚，女友卻說自己大驚小怪，女生洗澡完本就會用吹風機吹乾私密處，好奇「女生真的洗完澡完，都會這樣嗎？」婦產科專家指出，夏天是女性私密處感染的高峰期，應注意保持私密處乾燥，盡量保持通風、盡快換掉潮濕的衣物，至於使用吹風機與否，國內外專家各有解讀。

婦產科權威醫師蘇怡寧在臉書粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，有網友詢問到底洗完澡後能不能用吹風機吹私密處，也有網友反映，大家說洗完澡不宜拿吹風機吹私密處，但自己吹了都沒事。他循線找到，一位國外醫師撰文指出，「外陰皮膚水分是一種保護機制，不宜過度烘乾。」

蘇怡寧指出，關鍵是「理論上的風險，不宜過度」。就像吃生魚片，雖有生食細菌感染風險，但不是吃了一定就會有事，吹風機對著私密處一直吹，可能「會乾、會痛、會受傷」，建議民眾如果不舒服，就不要吹到過熱，「人生有這麼艱難嗎？不過是用個吹風機，還一定限制只能吹這裡、不能吹那裡，好悲催。」

BBC報導，美國婦產科醫生珍・岡特（Dr. Jen Gunter）在其著作《陰道聖經》（The Vagina Bible）中，提出多項針對女性陰道健康的建議，她呼籲女性為讓陰部皮膚保持濕潤，不要用吹風機吹私密處。美國健康媒體Health Digest則引述美國婦產科學者賈森・詹姆斯表示，若婦女洗完澡後，在私密處乾燥前穿上內褲，可能會造成細菌滋生，引發感染；由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。

詹姆斯也說，溫度、濕度與摩擦都有可能改變私密處的酸鹼值，造成細菌滋生，確保私密處乾燥是避免感染的重要原則；建議女性可在洗完澡吹頭髮、化妝時先保持裸體，讓私密處自然風乾一段時間，若是在家是穿裙子，則可以到出門前再把內褲套上。

美國國家女性健康辦公室（Office on Women’s Health）則指出，建議女性游泳或健身後，盡快換掉浸濕的衣服，內褲材質以棉質為首選，其材質特性可避免溫度、濕度累積，也要避免尺寸太小、太緊的內褲；至於外褲，則應盡量比免絲襪、牛仔長褲等。