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高雄水質硬會導致結石？泌尿科醫師說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
義大醫院泌尿科主任吳俊賢。記者王勇超／攝影
義大醫院泌尿科主任吳俊賢。記者王勇超／攝影

不少民眾存有迷思，認為鈣質就是石頭，食用高鈣食物會導致腎結石，甚至有人認為高雄的水質硬，喝了容易長腎結石。義大醫院泌尿科主任吳俊賢說，這些都是錯誤的傳聞，事實上，鈣質攝取不足，才會增加腎結石風險。

吳俊賢說，國內約有一成的人有腎結石體質，腎結石的成因主要是人體水分攝取不足，進而導致排尿量不足，物質結晶沉積在腎臟裡形成結石，初步形成時體積小，有機會隨著尿液排出體外，排出的過程中結石如果卡在輸尿管或膀胱，則會引起疼痛、排尿困難、血尿、腰痛等明顯症狀。

吳俊賢表示，坊間有很多關於結石的傳聞，包括高雄的水質硬喝了容易長結石、喝礦泉水比喝RO水容易長結石，也有人說吃鈣片或多喝牛奶容易發生結石，其實都是錯誤觀念。

吳俊賢說，目前醫學研究沒有證據說，喝硬水或礦泉水就比較容易產生結石，喝RO或蒸餾水就不容易結石；飲食攝取的鈣不足的話，會導致副甲狀腺分泌副甲狀腺素，會讓骨骼中的鈣質釋放出來，造成尿的鈣質濃度變高，反而容易造成泌尿道結石復發。

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