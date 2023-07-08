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地球以外的「台灣小行星」 7月同框夏季礁湖星雲

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北天文館7月6日凌晨拍攝的台灣小行星與礁湖星雲；小行星位在放大的圓框中央，相對於點狀的背景恆星，因運行而形成較模糊的線狀。圖／台北天文館提供
台北天文館7月6日凌晨拍攝的台灣小行星與礁湖星雲；小行星位在放大的圓框中央，相對於點狀的背景恆星，因運行而形成較模糊的線狀。圖／台北天文館提供

星空中，有一顆以「台灣」為名、編號2169的小行星，7月正處於地球最接近的位置附近，更將「逆行」穿越人馬座中美麗的礁湖星雲。台北天文館說，設置在中央大學天文所鹿林天文台的遙控望遠鏡，7月6日凌晨捕捉到兩者同框的難得美景，今年9月還能再見到此景，錯過就得再等14年。

天文館表示，台灣小行星位在火星與木星間的主小行星帶中，以約4.7年的周期環繞太陽運行，直徑僅約14至19公里，目前的亮度接近17等，比肉眼可見極限還暗約1萬6千倍，即使最接近地球的6月底至7月初期間，仍有2.86億公里之遙。

館方指出，地球軌道位在台灣小行星內側，所以會如「彎道超車」般超前小行星，使小行星出現看似後退的「逆行」現象。

特別的是，台灣小行星今年將2度穿越夏季夜空中知名的「礁湖星雲」，分別於7月上旬逆行穿越、9月下旬順行通過，至於台灣小行星與礁湖星雲下次相遇，得等到14年後的2037年9月。

天文館分享，礁湖星雲是夏季夜空中相當美麗且知名的天體，在光害稀少的環境中，民眾用雙筒望遠鏡即可輕易看見，也是天文攝影中最常拍攝的目標之一。不過，台灣小行星則黯淡到只有大望遠鏡才能看見。

台灣小行星今年7月、9月分別以逆行與順行方式通過礁湖星雲，此為台灣小行星軌跡。圖／台北天文館提供
台灣小行星今年7月、9月分別以逆行與順行方式通過礁湖星雲，此為台灣小行星軌跡。圖／台北天文館提供

天文館 火星 小行星

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