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太平洋高壓勢力強 鄭明典：今天還是熱熱熱

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱。長江流域延伸到日本的梅雨鋒面雲帶，距離台灣很遠。圖／取自鄭明典臉書
今天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱。長江流域延伸到日本的梅雨鋒面雲帶，距離台灣很遠。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，他說，看見長江流域延伸到日本的梅雨鋒面雲帶，很清楚的梅雨鋒面雲帶，距離台灣很遠。台灣受到太平洋高壓影響，今天還是熱、熱、熱。

今天目前為止最高溫出現在台東縣金崙，上午8時已有34.5度，其次是台東縣香蘭33.9度、台東縣太麻里33.8度、台北市台農院關渡站33.4度、新北市金山33.3度、宜蘭縣蘇澳33.2度。

氣象局說，今天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風帶來暖空氣，各地區持續晴朗炎熱，高溫普遍可達35、36度以上，特別是北北基地區、南部近山區及花東地區有37度以上高溫發生的機率。台北盆地及花蓮縱谷內有可能出現局部38度的極端高溫，東南部仍有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分；降雨不多，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。西南風偏強，苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有較強陣風。

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天台北市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

新北市地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

桃園市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫 鄭明典 氣象局

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