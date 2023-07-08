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回顧今年梅雨季 僅一波滯留鋒面 中南部降雨明顯偏少

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布「2023年梅雨季台灣氣候重點回顧」。本報資料照
中央氣象局發布「2023年梅雨季台灣氣候重點回顧」。本報資料照

中央氣象局發布「2023年梅雨季台灣氣候重點回顧」，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，5月暖涼相間；4波鋒面接連影響，中北部有明顯降雨；5月底的瑪娃颱風外圍環流為北部及東北部帶來較大雨勢；西南部仍明顯少雨。

氣象局說，6月中旬受今年唯一一波滯留鋒面影響，但雨帶位置偏南，中南部山區降雨不如預期；6月下旬受東南風及南方雲系影響，東部及恆春半島有較明顯雨勢。

氣溫部分，氣象局表示，梅雨季平均氣溫27度，氣候平均值26.9度，略高於氣候值0.1度。西半部測站均溫大致偏暖，東半部測站正常略偏涼，玉山站月均溫比該站氣候值高1.9度，為該站同期最暖。

累積雨量部分，氣象局說，平均410.7毫米，氣候值（中位數）440.7毫米，約氣候值的9成3。西南部明顯少雨，台南站累積雨量208毫米，僅達該站氣候值（中位數）452.6毫米的4成6。

降雨日數，氣象局說，平均27天，近氣候值。西半部正常至偏少。彭佳嶼為同期第7少、嘉義及東吉島站都為同期第9少。東部正常至偏多。

今年梅雨季僅受一波滯留鋒面影響，氣溫冷暖交替。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
今年梅雨季僅受一波滯留鋒面影響，氣溫冷暖交替。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
梅雨季西半部較偏暖，東部氣溫正常偏涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
梅雨季西半部較偏暖，東部氣溫正常偏涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
梅雨季平均降雨量略超過同期氣候值9成，中南部明顯偏少，東部大致正常偏多。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
梅雨季平均降雨量略超過同期氣候值9成，中南部明顯偏少，東部大致正常偏多。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

氣象局 雨量 梅雨

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