聽新聞
test
0:00 / 0:00
回顧今年梅雨季 僅一波滯留鋒面 中南部降雨明顯偏少
中央氣象局發布「2023年梅雨季台灣氣候重點回顧」，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，5月暖涼相間；4波鋒面接連影響，中北部有明顯降雨；5月底的瑪娃颱風外圍環流為北部及東北部帶來較大雨勢；西南部仍明顯少雨。
氣象局說，6月中旬受今年唯一一波滯留鋒面影響，但雨帶位置偏南，中南部山區降雨不如預期；6月下旬受東南風及南方雲系影響，東部及恆春半島有較明顯雨勢。
氣溫部分，氣象局表示，梅雨季平均氣溫27度，氣候平均值26.9度，略高於氣候值0.1度。西半部測站均溫大致偏暖，東半部測站正常略偏涼，玉山站月均溫比該站氣候值高1.9度，為該站同期最暖。
累積雨量部分，氣象局說，平均410.7毫米，氣候值（中位數）440.7毫米，約氣候值的9成3。西南部明顯少雨，台南站累積雨量208毫米，僅達該站氣候值（中位數）452.6毫米的4成6。
降雨日數，氣象局說，平均27天，近氣候值。西半部正常至偏少。彭佳嶼為同期第7少、嘉義及東吉島站都為同期第9少。東部正常至偏多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言