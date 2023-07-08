雨後彩虹 白袍良醫／李科宏 9年前路倒異國 瀑布下找回身心平衡

9年前，原本在長庚醫院針傷科服務的中醫師李科宏飛往義大利參加醫學會，因超過24小時未闔眼，過於疲累而觸發醞釀許久的疾病，發生急性腦中風倒在米蘭路邊。9年後，經由調節作息，也離開長庚自行開業，控制工作時數，找到屬於自己的紓壓方式，讓他走向身心平衡的道路。

出差太操 累到急性腦中風

每年7、8月都是全球醫學會頻繁舉行的月份。李科宏於9年前的8月受邀參與於義大利舉辦的醫學會演講，為讓演講能完整順利進行，除了日常的工作外，深夜都在修改講稿，直到出發前一晚都還在修改，原本預計在飛行的過程中，把睡眠債補回來，卻礙於機艙座位不舒服，14個多小時的航程，一刻也沒睡。

抵達義大利後，因當地行程已有安排，到飯店也沒有多做休息，直接出發，當他走在義大利米蘭大教堂前，正享受異國文化時，身體的疲憊感逐漸竄升，眼睛睜不開，心想「應該是太累」，他先獨自在路邊休息，漸漸地左邊身體沒了力氣，口腔周圍感覺異常，味覺異常，他才意識到「中風了」。

人在他鄉，當下不曉得該怎麼辦，他撥了通電話回台灣，告知太太自己應該中風了，卻因為遠水救不了近火，台灣的親友也沒辦法立即協助。他撐起一些力氣，在義大利當地嘗試找尋同行的台灣醫師們，只是時間不站在他這邊，身體的不適感愈來愈明顯，也沒找到任何同行醫師，只好去找可以用英文溝通的店家，最後終於在迷迷糊糊的狀況下搭上救護車，於義大利醫院接受治療。

李科宏曾有一段時間只能坐輪椅，並且第一次穿上病人服。圖／李科宏提供

為何發病？被壓力一步步吞噬

「當時差一點就死在異鄉，所幸即時得到協助，否則後果不堪設想。」李科宏說，國外醫療費用龐大，要不是同事們協助，擔保他在病情尚未穩定時，可協助他搭醫療專機返台，否則每天住院的費用高到他根本無法支應。

返台後，他的老師特別北上協助幫他治療，因腦中風的範圍極大，血栓全堵在腦幹，壓迫到視神經，影響他左半邊肢體肌肉反應不佳，也因為這次腦中風，才發現他有高血壓與糖尿病，其實，早在出發義大利前，他就曾發生過好幾次暫時性的腦中風，只是他完全沒有察覺。

李科宏說，以前總以為自己體力好，病患多接幾位都沒問題，醫院要求看診之餘，還得研究、寫論文，後來升為科內主管，肩負起行政工作，也堅信「能力與壓力承受力是可以被訓練出來的。」但事實並非如此，壓力一步步吞噬他，身心失衡，才會發生急性腦中風。

生病後，他嘗試運用中醫理論調理，發現交感神經過度活躍，因為交感神經、副交感神經是身體自行調節的神經系統，僅靠藥物調理是有限度的，他開始調整作息，從醫學中心離開，自行開業，可掌握看診的時間，每個月一定會安排2到3天的時間，補充日常耗損的能量。他的生活開始恢復，也透過路跑改善身體狀況且紓壓，定期回診腦部狀況以及控管三高。

紓壓之道 瀑布靜坐吸收能量

一開始他是把跑步當作紓壓跟鍛鍊身體的方式，但仍不斷找尋更適合的方法。「目前我的方式是找一處能讓自己放鬆的瀑布，待在瀑布下靜坐或是靜思一小時。」李科宏說，瀑布有滿滿的能量，這是他找到補充能量的方式之一。

李科宏表示，生病後最大的收穫就是「可以把事情看得更透澈」，這是生命出的一道課題，若把課題中需要學習的事情，一步步學好解決方式，不只是自己受惠，對於他的患者也有很大的幫助，有時候患者是需要醫師靜下心來觀看與詳談，瞭解身體隱藏的訊息。

「我現在每一個診，大多會與患者深聊幾句，找到身心生病處，看診的時間雖然比以前長，卻更能幫助找到問題，逐一破解。」李科宏說，他也減少開內服用藥的量，多以外用藥物為主，直覺式地以從外部中藥調理的方式，讓部分患者能逐步走向免除長期病灶困擾的生活。

近年李科宏(左)會與太太找尋瀑布，補充平時上班消耗的能量。圖／李科宏提供