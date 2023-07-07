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非糖尿病患者也能用 連續血糖監測儀打造精準減重計畫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
北秀精準減重門診醫師陳君琳展示連續血糖監測儀。記者李青縈／攝影
北秀精準減重門診醫師陳君琳展示連續血糖監測儀。記者李青縈／攝影

我國糖尿病、肥胖比例高居亞洲第一，北秀精準減重門診醫師陳君琳今表示，不是只有糖尿病患者需要注意血糖管理，血糖管理亦識維持體態健康的關鍵；而減重不是只有熱量攝取，也涉及荷爾蒙分泌、食物營養素等。

北秀醫美健康管理診所與醫療科技新創智抗糖合作推出體重管理方案，將利用新科技連續血糖監測儀CGM作為輔助工具。新一代的CGM微型感測器，不同於以往血糖監測需要扎手指，或使舊的CGM儀器昂貴且需要校正數值，大小僅有銅板大，也可以實時監測使用者的血糖水平，透過測量組織間液的葡萄糖濃度來判定，一次使用可測量14天的數值。

營養師沈宛徵說，14天的期間每日都會設計不同的血糖測量任務，讓民眾測試不同食物、不同時間的血糖變化。

陳君琳則解釋，CGM的監測可以在減重計畫前提幫助民眾了解自己的飲食及身體狀況。「你的蜜糖可能是他的毒藥」，同樣的食物在不同人身放的血糖變化都不同，假如同樣吃碳水20克，有的人血糖是對香蕉反應比較大，有的人是餅乾，因此CGM可以更民眾更了解自身的血糖變化，對於後續的減重計畫會更有目標。

陳君琳說，北秀減重計畫包含抽血，並由專業團隊分析狀況，並依據個人生活型態制定計劃，打造全方位的減重計畫。她舉例，例如尿道發炎會讓血糖升高，如果民眾單純靠CGM數值沒有專業人員協助判讀，血糖怎麼調整都不對。

北秀減重計畫使用智抗糖APP，讓患者能夠每天將飲食內容上傳至APP，營養師也會在線上回饋客戶該如何調整飲食會更好。

此外，陳君琳也說，糖尿病有機會逆轉，但前提是要早期介入，若是可以及早發現透過儀器等追蹤發現胰臟狀況，及早減少碳水攝取、減輕胰臟負擔，有可能可以逆轉狀況。

北秀精準減重門診醫師陳君琳說明連續血糖監測儀對減重的幫助。記者李青縈／攝影
北秀精準減重門診醫師陳君琳說明連續血糖監測儀對減重的幫助。記者李青縈／攝影

減重 糖尿病

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