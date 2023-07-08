不可錯過的夏日「嬌」點！全台7大荷花景點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「荷花景點」相關話題的網路聲量，帶您瞭解網友熱議的七大賞荷景點。

炎炎酷暑，正是荷花盛開的季節，綠意盎然的荷葉及粉嫩如少女的花瓣受到男女老少的喜愛，「賞荷」也成為闔家皆宜的暑期出遊行程；本次我們便蒐集了國內最熱門的七個賞荷景點，想一睹開滿荷花的美景就千萬別錯過！

「通霄五南里水塘」捕捉荷花與鐵道同框美景 「北觀音、南白河」蓮花季超熱鬧 ▲ 網友熱議的荷花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察一年內網路上針對「荷花」的相關討論，發現位在苗栗的「通霄五南里水塘」近期備受網友關注，因其坐落於鐵路平交道旁，每逢夏日荷花開放之際，來訪的遊客就能在此捕捉到荷花與火車同框的畫面，不少人形容這是「荷花與火車的美麗相遇」，難得的景象也讓這處荷花田成為不少民眾酷愛的打卡地標。然而因前來賞荷的遊客逐年增加，隨之也出現有人亂丟垃圾、攀折花木甚至擅闖鐵道的亂象，日前便傳出該地田主欲酌收50元清潔費卻引來部份民眾不滿的爭議事件，讓田主一氣之下將荷花全數砍除，引發網友熱議，有人表示「不珍惜他人的辛苦就不配擁有享受美景的權利」、「付小錢享受美景維護環境不好嗎？」支持田主作為，但也有網友認為「花是無辜的」，直呼「真的好可惜，那一整片真的很漂亮」。

提到台灣的賞荷勝地，許多人便會直覺想起網路上流傳的「北觀音，南白河」這句話，其中「北觀音」指的就是桃園市觀音區，有部落客便曾提到「夏天玩觀音，沿途都能看到滿片的蓮花池」；而「蓮花園休閒農業區」占地廣大，除了涵蓋數個農場、蓮園外，過去幾年都是桃園蓮花季的主會場，來訪的網友分享「園區裡有一條美麗的水上觀蓮步道，從欄杆的兩側眺望都能看到遼闊的蓮花池」、「可以觀賞蓮花，還可以吃蓮子冰，還有一些裝置藝術可以拍照」認為此處景色優美又有吃有喝，適合全家老小一起來。

而「南白河」指的則是台南市白河區，日前「2023白河蓮花季」開跑，吸引不少網友爭相拜訪、一睹綿延的蓮田和繽紛的花海，就有網友紛紛表示「每逢初夏總會安排到白河美麗的景點走走拍拍」、「台南白河不愧是蓮鄉」，更有人熱心建議想前往賞荷的民眾「可以選擇早上 5 點到上午 10 點這段時間」，認為清晨的蓮花開得最美。此外，「雙溪荷花園」、「山佳荷花池」及「山豬堀荷花田」皆是位於新北市內的賞荷秘境，推薦位於北部的民眾可考慮就近前往。

以上熱門荷花景點你去過了嗎？喜愛賞花的民眾絕對要把握一年一度荷花盛開的時節，快把這些地方加進口袋名單，與親朋好友一起到荷花滿開的荷塘邊避暑、拍美照，留下美好的夏日回憶吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「荷花景點」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/27，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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