影／課業、感情及同儕壓力 青少年輕生率攀升 醫點出這3關鍵

現代人步調快、長時間關注網路世界。數據顯示，24歲以下青少年常因網路霸凌、感情、學業等因素陷入低潮，輕生比例攀升。醫師呼籲，若孩子作息突然大規模異動、課業成績變差、回家關在房間拒絕互動，父母就應注意，必要時應及早尋求相關協助。

台中市潭子區社區心理衛生中心今揭幕啟用，提供精神與自殺列管個案服務，台中市衛生局表示，全市衛生局列管在案精神病1年達8、9000件，自殺列管個案為3、4000件，且疫情解封半年來，件數微幅上升。

潭子心衛中心是全市第4座，提供衛教、就醫陪同與定期訪視追蹤等服務，配置專業團隊，包含：社區關懷訪視員、心理衛生社工、職能治療師、護理師、心理師與心輔員，照顧患者心理與隱私。

衛生局長曾梓展表示，現代人壓力大，經統計，通報率女性多於男性，但死亡率男性高於女性，市府將於2025年建置6座社區心理衛生中心，規劃太平區與海線區，讓需要民眾就近詢問；市民可向29區衛生所致電預約，或撥打24小時服務專線「1925(依舊愛我)」諮詢。

衛生福利部心理健康司簡任技正李炳樟指出，經統計，我國24歲以下青少年受限經濟能力與就醫怕被貼標籤等因素，遇到情緒低潮未尋求協助，輕生率上升；其中，青少年易受網路世界言論霸凌、感情與學業等因素，產生負面情緒。

中國醫藥大學附設醫院精神專科醫師鄭若瑟指出，青少年若出現課業成績驟變、生活作息不規律、返家後拒絕交談，關在房內等跡象，就應主動關心。

鄭若瑟強調，父母應避免「說教式」關心，應善用「先談心情、再談事情」原則，帶孩子到外出遊、用餐，營造開心環境後再關心、聆聽，有助於孩子解開心防枷鎖，若有異狀務必尋求醫療機構介入關心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980