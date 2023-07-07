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高溫燒到社子38.1度、暖暖38.0度 專家警示「今天非常非常熱」：小心熱衰竭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大台北、花東縱谷內預期有38度以上高溫出現的機會，其他地方也普遍有可能來到36度或以上。本報資料照片
大台北、花東縱谷內預期有38度以上高溫出現的機會，其他地方也普遍有可能來到36度或以上。本報資料照片

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子測站上午11時30分飆出38.1度高溫，基隆市暖暖測站下午1時也出現38.0度。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到太平洋高壓邊緣西南風帶動大陸上乾熱空氣東移的影響，今明兩天各地溫度偏高，幾乎全台都發了高溫預警，尤其大台北、花東縱谷內預期有38度以上高溫出現的機會，其他地方也普遍有可能來到36度或以上，非常、非常的熱，外出活動務必要小心中暑或熱衰竭

吳聖宇說，天氣狀況則是相當穩定，平地大致都是一整天晴偶多雲，山區則仍可能有局部熱對流降雨，但也集中在深山區域內為主。晴朗的狀況下，陽光非常強，預防曬傷的準備也不可缺少。

他表示，周日乾熱空氣會較為減弱，雖然溫度還是高，但有機會稍微下降一點點，山區出現午後熱對流降雨的現象也會變得相對明顯一些，到山區活動要多留意午後的天氣變化，平地部分則還是維持比較穩定的天氣型態。

下周一之後風向轉偏南到東南風，水氣進一步增多，吳聖宇說，午後雷雨的範圍會更廣，並且往平地擴展，預估又將會有一段時間是下午容易下雷雨的天氣型態。溫度方面則會相對下降一點，各地高溫仍有機會來到33-35度，不過出現極端高溫的可能性降低許多。

吳聖宇說，熱帶擾動的發展也是要等到下周之後才會慢慢有機會，目前高壓勢力強而且籠罩低緯度海域，熱帶擾動不易發展。下周到7月中旬後半隨著高壓北抬，擾動發展的空間會開始出現，預估到時候在南海到菲律賓附近海域才有機會開始醞釀熱帶系統，短期間內應該還是沒有颱風之類的系統會影響台灣。

高溫 熱衰竭

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