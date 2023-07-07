過敏可能與腸道健康有關 醫建議多吃膳食纖維

台灣兒童過敏盛行率逐年上升，其中鼻子過敏盛行率更是高達40%。長庚醫療團隊研究發現，兒童腸道微生物代謝失衡，與呼吸道過敏疾病息息相關，建議攝取多樣化膳食纖維食物。

林口長庚醫院兒童胸腔科醫師邱志勇今天透過新聞稿指出，目前流行病學研究發現，台灣學齡前兒童氣喘的小朋友比例約占10%，而兒童鼻子過敏的盛行率則高達到40%。

氣喘發生在學齡前期兒童常讓照顧者感到不知所措，邱志勇表示，一方面是緊急發作就醫住院而影響家庭生活，另一方面則是過敏性鼻炎因鼻水倒流以長期咳嗽來表現，讓家人誤認是普通感冒，即使治療也會反覆發生，造成家長困擾。

邱志勇研究團隊針對56名對塵蟎過敏兒童（其中25例為鼻炎患者、31例為氣喘患者），和28名非過敏健康對照兒童，進行糞便微生物組和代謝物組的綜合分析。

研究發現，腸道微生物中碳水化合物活性酶基因的數量和豐富度降低，減少了食物中膳食纖維碳水化合物的消化和代謝能力，這可能進一步影響丁酸的產生和腸道屏障過敏原能力的降低，對腸道健康和免疫功能產生嚴重影響，增加氣喘過敏風險。

邱志勇說明，碳水化合物活性酶基因主要是負責分解和代謝碳水化合物，包括人體無法消化吸收膳食纖維中的多種碳水化合物，而食物中膳食纖維的代謝正是產生短鏈脂肪酸「丁酸」的重要來源，丁酸對腸道健康非常重要，可以提供能量給腸道細胞，促進腸道屏障過敏原功能，調節免疫反應等。

富含膳食纖維的食物包括水溶性纖維和非水溶性纖維，邱志勇表示，水溶性纖維可以在消化過程中形成黏性物質，有助於調節血糖和血脂，支持腸道健康，像是昆布和海帶芽的海藻膠、木耳以及蒟蒻等。

而非水溶性纖維則增加腸道體積，促進腸道蠕動，預防便秘，像是糙米、小米、地瓜、南瓜等全穀類食物，胡蘿蔔、花椰菜、菠菜等硬梗蔬菜及蘋果、香蕉等水果。

邱志勇建議，攝取多樣化的膳食纖維食物可以確保獲得各種類型的纖維，從而支持腸道健康和兒童整體健康。