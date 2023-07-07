搭大眾運輸到科博館找威利 兌換貼紙還有機會抽大獎

國立自然科學博物館從7月29日至8月27日暑假期間推出「威利在哪裡？博物館大揭祕」活動，引進起源於英國膾炙人口「威利在哪裡？」（Where’s Wally?）繪本，在博物館放置50個威利，民眾領取學習單並找到10個威利，就能兌換獨家紀念貼紙。台中市交通局也加碼活動，民眾搭公共運輸到4個指定地點，與威利人形立牌合照，可再抽Apple Watch、Airpods等好禮，鼓勵響應環保，減少碳排放量。

「威利在哪裡？」是英國插畫家Martin Handford創作的兒童書籍。繪本目標是在一張人山人海的圖中，找出一個特定的人物「威利」，他穿著紅白條紋襯衫、頭戴絨球帽，手上拿著木製手杖，還戴著一副眼鏡。

今日活動記者會將「威利在哪裡？」內容搬進會場，自然科學博物館館長焦傳金、台中市交通局長葉昭甫現場比賽誰先找到威利，並由親子天下媒體暨產品事業群總經理游玉雪擔任裁判，增添不少樂趣。

館長焦傳金表示，今年暑假「威利在哪裡？」活動，科博館是亞洲第一個博物館、台灣是世界第二個國家舉辦。暑假期間遊客眾多，為倡議環境永續、節能減碳，與台中市交通局合作，鼓勵觀眾搭乘大眾運輸工具，減少碳排放量，也與親子天下跨界合作，三方帶動城市觀光，並藉由經典繪本主題看見城市與博物館亮點。