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炎熱高溫再撐3天！氣象局曝「颱風生成」可能時間點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天起至周日各地天氣酷熱。本報資料照片
今天起至周日各地天氣酷熱。本報資料照片

今天是24節氣的小暑。中央氣象局預報員李孟軒說，今天至周日是入夏以來氣溫最高的時候，目前看來7月上旬氣溫就是偏高的情形。高溫炎熱的天氣預計還有3天，到周日之前氣溫都是偏高的，外出要做好防曬，多補充水分。

他說，從衛星雲圖可以看到，台灣上空整體雲量偏少，目前主要受到太平洋高壓的影響，天氣相當穩定。另外，西南風偏強，帶來沉降效應，所以背風側花東一帶和大台北地區的氣溫相對偏高。

李孟軒表示，今天起至周日，平地高溫可以到33度以上，感受悶熱。比較可能出現局部37度以上氣溫，有大台北地區、花東、屏東近山區，大台北地區晚上也有30度以上。西半部近山區的平地、宜蘭、台東南側也有可能出現36度至37度高溫。離島高溫也有31至34度。

降雨部分，他說，今天起至周日較為零星，下周開始午後雷陣雨的範圍會逐漸增加，下周一隨著高壓向北移動、逐漸遠離，西南風也明顯減弱，午後雷陣雨的範圍預計會比較擴展。下周四之後南方一些雲系開始北移，迎風面東半部、恆春半島有短暫陣雨情況，山區、西半部地區也會有局部雷陣雨。

李孟軒說，下周午後雷陣雨相對增加趨勢，所以中午過後因為雲量增多，所以和本周相比，氣溫會略為下降。

針對中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，不是只有台灣熱，整個地球持續在創高溫紀錄，很大幅度地突破高溫紀錄，真的不是好現象，令人擔心。李孟軒表示，7月開始進入夏天，全球氣溫最近比較偏高，包括全球暖化的背景之下，加上聖嬰現象正在發展中，東太平洋和中太平洋的海溫逐漸升高，因此全球的氣溫和海溫有偏高的情形，之後這樣的狀況持續。

近期是否有無颱風生成的可能？李孟軒說，太平洋上整體雲量相當的少，只有菲律賓東邊有一些雲系，下周隨著太平洋高壓往北移動，菲東的雲系會逐漸發展，但目前看來，熱帶系統發展情形強度還是有限的，預估7月下旬之後比較有機會出現颱風的情況。

未來1周降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來1周降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天起至周日各地天氣酷熱。圖／氣象局提供
今天起至周日各地天氣酷熱。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 颱風

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