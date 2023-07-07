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小暑今起3天酷熱 鄭明典：整個地球很大幅度破高溫紀錄

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天各地天氣晴朗炎熱，氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片
今天各地天氣晴朗炎熱，氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片

今天是24節氣的小暑，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲量少、風速弱，高溫條件充足，就是熱。

他說，不是只有台灣熱，整個地球持續在創高溫紀錄，很大幅度地突破高溫紀錄，真的不是好現象，令人擔心。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，東南部地區易有焚風發生；苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、馬祖易有8至9級強陣風。

今天太平洋高壓勢力較強，以及西南風帶來的暖空氣，除了新竹市及澎、金、馬高溫預報溫度未達36度之外，其他各縣市高溫均可能達36度以上。

受到地形沉降或焚風影響，桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率。台北市及花蓮縣也有可能出現局部38度的極端高溫。

今天上午開始紫外線指數可達過量級至危險級，外出活動務必要做好防曬措施並多補充水分。由於環境水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。

明天、周日太平洋高壓仍強，天氣持續穩定，各地晴朗炎熱，桃園以北地區及花東縱谷有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上，東南部仍有焚風發生的機率，外出注意熱傷害；降雨方面，僅山區在午後有零星短暫雷陣雨。

下周一各地為多雲到晴，由於太平洋高壓開始減弱，水氣漸增，午後雷陣雨由山區擴展到西半部平地；降雨增多，各地高溫略降。

下周二至下周四有水氣從台灣東方海面移入，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

14日至16日東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今天各地高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
今天各地高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
雲量少、風速弱，高溫條件充足，就是熱。圖／取自氣象局網站
雲量少、風速弱，高溫條件充足，就是熱。圖／取自氣象局網站
今天起3天全台高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
今天起3天全台高溫炎熱。圖／取自氣象局網站

高溫 馬祖 花東縱谷

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