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今天小暑恐飆38度以上 吳德榮：迎入夏以來最熱

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今天小暑恐飆38度以上 吳德榮：迎入夏以來最熱

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明兩天盛行西南風，從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。本報資料照片
今明兩天盛行西南風，從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。本報資料照片

今天是24節氣的小暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣雖在太平洋高壓邊緣，但盛行西南風，從華南帶出乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。

吳德榮說，今明兩天大台北、花東縱谷因背風沉降加成，局部地區最高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的時間，應特別注意防曬、防中暑

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣地區有焚風發生的機率，今天中午前後台北市地區、新北市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

吳德榮表示，因水氣少，午後雖有短暫陣雨的機率，但僅小範圍侷限在山區。今天北部24至38度，中部24至36度，南部24至37度，東部22至38度。

吳德榮說，周日至下周三西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下周二、周三部分平地才有午後雷陣雨的機率。

歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，下周四熱帶低壓的侵襲機率，呂宋島東側約50%，台灣附近則機率偏低、約20%以下；而下周四其發展成輕颱機率仍為0%。吳德榮說，下周四其外圍雲系，有為東半部、南部帶來局部短暫陣雨的機率，其他地區午後有局部雷陣雨，但模式仍在調整，影響程度待觀察。

歐洲系集模式，模擬13日20時熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，呂宋島東側約50%，台灣附近機率約20%以下。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲系集模式，模擬13日20時熱帶低壓的侵襲機率圖顯示，呂宋島東側約50%，台灣附近機率約20%以下。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

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