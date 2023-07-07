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登革熱蔓延 永康五王里設指揮所

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德陳苡葳／連線報導
台南登革熱疫情累計超過200例，防治中心持續請國軍化學兵協助噴藥。圖／台南市衛生局提供
台南登革熱疫情累計超過200例，防治中心持續請國軍化學兵協助噴藥。圖／台南市衛生局提供

本土登革熱疫情蔓延，台南昨天新增13例，累計203例，前天永康3例還沒找出感染源，公所進駐五王里里民育樂中心成立前進指揮所，全力防堵擴散；另，雲林昨無新增病例，病例集中古坑鄉，縣長張麗善喊防疫仍不可鬆懈，國軍化學兵下周前進古坑消毒公共場域。

南市府登革熱防治中心表示，台南截止昨天下午增加13例病例，其中東區7例、仁德5例、安南1例，年齡介於11歲至80歲，幾乎都是由醫院通報確診，疫調後都有仁德及東區居住或活動的關聯性。

不過防治中心指出，前天永康確診的3例都住五王里，患者似乎未前往仁德與東區的熱區，擔心可能有新的傳染源，且附近有五王市場、尚青黃昏市場及兵仔市場，人群眾多，怕擴散至其他尚未有確診病例區域。

永康區公所與防治中心人員昨天進駐五王里的里民育樂中心，由副區長坐鎮，到9日前開設採檢站，昨動員志工、防疫人員上百人次，及40名國軍化學兵支援，調查當地780戶，發現81個積水容器，其中陽性戶10戶、11個陽性容器，五王市場在休市後也配合清理環境。

台南東區的病例足跡大都出現在崇德市場附近，東區行善團、南天府慈善會、中西化學工業公司共同捐贈200瓶防蚊液，放置市場兩處主要出入口。

雲林昨天沒有新增登革熱病例，目前累計15例，包括古坑鄉荷苞村8例、東和村3例、其他古坑村、水碓村、高林村都各1例，另斗六市鎮南里1例，但有荷苞山桐花公園活動史，研判是到當地時感染。

張麗善昨說，古坑鄉目前疫情熱區東和、高林、荷苞村，陸軍化學兵會勘後，下周前進鄉內消毒公共場域，但竹林屬於私人領域，請農民做好自我防護，並呼籲非法移工也要接受快篩，不要擔心有罰則或被遣送。

古坑 東區 登革熱

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