保健食品開封後「一坨塑膠袋」有啥用？網揭用途 苦主曝藥丸碎裂慘狀

不少人有吃保健食品的習慣，不過你知道保健食品罐內的透明塑膠袋有什麼作用嗎？一位網友看到自己購買的B群有3成空間被「透明塑膠袋」佔據，不解的發文詢問「為何新買的B群罐子裡要塞塑膠袋」？該貼文釣出一票網友替她解答，也有苦主出面分享自己將塑膠袋拿出後，藥丸碎裂的慘狀。

一位網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，每次購買保健食品時，只要打開罐子就會發現一坨「透明塑膠袋」，她並附上一張照片，只見圖中的B群藥丸僅佔罐子的7分滿，剩下空間都被塑膠袋佔據，不解的原PO好奇透明塑膠袋的作用，便詢問網友「為何新買的B群罐子裡要塞塑膠袋」？

貼文一出，知情網友紛紛解答，表示在罐中放塑膠袋是為了防止藥品在運送時碰撞、晃動，進而碎裂，「把罐子裡剩餘的空間填滿，才不會讓糖衣錠因為碰撞碎裂或摩擦出粉」、「塞著讓藥丸稍微固定位置，避免藥丸在大空間碰撞摩擦造成外表糖衣磨損成粉」、「防止運送和搬運時裡面的藥品碰撞受損，然後開罐使用後塑膠拿出來就不用再塞回去，以防塑膠沾到感染物帶進去」、「塞住上面空間，裡面沒空間了，藥就不會因為晃動，導致裡面藥顆粒破損」、「塑膠袋跟棉花是避免運送途中的搖晃破壞粒子，作為緩衝的作用；但是一旦拆封必須丟掉，以免吸附空氣中濕氣反潮影響藥的品質…」。

留言也釣出一位苦主分享「藥丸碎裂、磨出藥粉」的照片，呼籲原PO別把塑膠袋丟掉：「把藥丸塞緊，防止搖晃碎掉，就像這樣」。

更有許多網友歪樓笑稱「防止B群跑出來裝B」、「那個是米做的糯米包裝紙喔、不信你含含看」、「不然這些維生素B運送過程會不合群」、「洋芋片賣的是空氣，你的B群賣的是塑膠袋」、「怕B群暴動，用塑膠袋鎮壓住」、「就是開封後，若沒有辦法一次吃完，可以用袋子打包帶走」。