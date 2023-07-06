大稻埕煙火亂象惹民怨 李四川火速開檢討會提改善方案

2023大稻埕夏日節昨晚首度施放180秒主題煙火，吸引逾5萬人次湧入，卻也對周遭鄰里交通及環境等造成壓力。台北市副市長李四川今召開跨局處檢討會，針對交通、人潮管制疏散，以及垃圾清運、流動廁所量能等議題分別提出精進方案，包括進行道路管制、增加流動廁所與垃圾桶數量，盼能改善缺失、不影響下班尖峰車流。

據了解，李四川在會議中，要求交通局、警察局、交通大隊等相關單位積極因應，將對下班車潮之影響降至最低，而台北捷運及公運處也應加密運輸班次。交大提出4項精進作為，包含停車管制、高架道路管制、於每周三20時至21時30分擴大管制範圍、加強宣導改道動線。

另外，針對民眾反應垃圾桶及流廁不足問題，北市觀傳局表示，接下來除大稻埕碼頭及延平河濱公園既有的13座景觀廁所及2座流動廁所外，環保局支援的流廁車將從2部增為4部，活動廠商也將增設個人流廁40座，也會加強宣導及現場導引，讓民眾平均分散使用。至於大型垃圾桶設置，觀傳局指出，將從原本設置的13組增為25組，並隨時有專人清理，以維護環境整潔。

北市觀傳局強調，接下來還有7場煙火施放，除了會密切留意交通狀況及人潮疏散安全、周邊環境整潔，也會不斷納入各方意見並持續改進，希望讓大家都在大稻埕夏日節獲得美好回憶。