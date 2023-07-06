首家開在夜市的誠品！誠品社區店7/7進駐淡水英專路

誠品社區店進駐淡水捷運站正對面的人氣美食地標「英專路」，也是第一家開在「夜市」裡的誠品，「誠品生活時光淡水英專店」將於7/7試營運，讓在地居民、學生族群與人來人往的遊客，更能就近方便的接近閱讀以及誠品選物。

「誠品生活時光淡水英專店」步行即可抵達淡江大學，還有早市兼夜市的特色生活機能，也是在地人認證不輸淡水老街的美食熱點。開在夜市的誠品社區店特別策畫「淡水印象」書展，讓在地居民及遊客在文字間感受淡水400年歷史人文風情。

淡水坐擁觀音山、淡水河的地理優勢，周邊除了紅毛城、小白宮，以及馬偕醫師故居等百年古蹟，還有雲門劇場、陳澄波戶外美術館圍繞，造就淡水人文薈萃。誠品「淡水印象」選書，包括台灣首位提名諾貝爾獎的淡水詩人李魁賢作品《我的新世紀詩選》、與淡水具有深度連結的雲門舞集創辦人林懷民最新創作《激流與倒影》和回憶46年舞蹈生涯的巡演日記《跟雲門去流浪》，以及向偉大人文拓荒者「馬偕」致敬的《淡水河邊的神奇馬偕》等多本好書，讓讀者見證淡水的過去與現在。

此外，「誠品生活時光淡水英專店」另有兒童、青少年及文學類的主題選書，滿足社區居民的全齡閱讀需求。逾萬種食材包括快煮、冷凍食品、日本零食，開幕期間推出「買1送2」或「加1元多1件」等優惠，支援學生外宿及居民日常的自煮需求，淡水居民及周邊學校師生憑身分證或學生及教師證，並出示誠品APP，單筆消費滿500元還可現折50元。