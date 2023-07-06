孕期能吃安眠藥？台本土研究首登刺胳針期刊

國人多認為懷孕期間應避免服藥，孕婦失眠，可以吃安眠藥嗎？台大臨床藥學研究所所長蕭斐元研究團隊本月一項登上國際期刊「刺胳針精神醫學（The Lancet Psychiatry）」的本土研究顯示，孕婦在懷孕初期使用鎮靜安眠藥，對胎兒死產、早產並無顯著影響，但會微幅增加胎兒出生時體重過低的機率。

研究結果顯示，孕婦在懷孕第一到三個月間使用鎮靜安眠藥，雖沒有明顯增加胎兒死產、早產的風險，但新生兒體重過輕機率則有所增加。蕭斐元表示，起死產、早產等，低出生體重在臨床上屬於相對可控的風險，可在出生後持續觀察、增重，若孕婦真的為失眠或焦慮所苦，或因懷孕過程加重原有症狀而影響懷孕的安定，臨床醫師可依實際情況審慎評估權衡，必要時仍可用藥。

研究分析國內孕婦使用鎮靜安眠藥的狀況，蕭斐元說，本次研究全台三百多萬名孕婦中，有在早期懷孕時使用鎮靜安眠藥者約七萬4千餘人，僅占3%，比率不高。原因或與文化有關，亞洲國家孕婦多顧慮懷孕期間用藥，盡量避免；但部分孕婦在懷孕前即有憂鬱症或焦慮等相關疾病，也可能因懷孕而加重相關症狀，若因不用藥而影響懷孕更是得不償失，所以希望藉此研究探討孕婦用藥對胎兒的影響，提供臨床醫師給藥判斷依據。

蕭斐元說，此次研究最大價值在於研究設計嚴謹、盡可能排除各項變因，所以提出的臨床建議相對可靠；孕期用藥安全性議題在國際上備受重視，過去因各國能夠取得孕婦的樣本數有限，流病調查也因調查方式與資料準確度受限，包括藥物適應症、環境因子、基因等，對胎兒健康的影響較難確認。

她表示，研究團隊透過健保資料庫取得孕婦用藥紀錄，也結合出生通報檔、婦幼主題檔，共三大資料庫串連，比對孕婦不同胎次用藥及胎兒健康狀況，排除基因因素，更透過生父或伴侶的資料，排除二手菸、用藥暴露等環境因素。

「台灣健保資料庫累計廿多年資料，懷孕媽媽樣本數大，本次研究對象就有三百多萬名懷孕媽媽。」蕭斐元表示，鎮靜安眠藥因安全性及倫理考量，無法如同其他藥品進行雙盲的隨機分配試驗，須採回溯性研究觀察孕婦用藥對孩童造成的影響，大數據資料的應用相當重要。

她指出，過去大眾對健保資料庫使用曾有疑慮，但對於上市後藥品安全等議題，健保資料庫提供非常珍貴的資料，像這次研究孕期服用鎮靜安眠藥的影響，包含美國在內，許多國家皆因資料不夠完整，部分變因控制疑慮無法排除，無法受到頂尖醫學期刊的青睞。

蕭斐元說，國際上進行懷孕婦女用藥安全研究，較知名且具規模的兩大團隊分別來自美國哈佛大學與北歐。北歐社福制度完善，有足夠登記資料，美國則因資料庫登記不夠精緻，只能用公式推論出懷孕早期的用藥風險，但仍不夠精準，難以確定孕婦確切用藥時間。台灣的醫療資料庫則有精準用藥處方紀錄、孕期的優勢，且能控制各項變因，讓研究結論更具可信度。

論文共同作者、長年與蕭斐元合作進行藥物流行病學研究的台北市立關渡醫院院長陳亮恭說，在此之前，過去台灣刊登在 Lancet Psychiatry 文章僅有九篇，且都是參與國際合作研究或是短文或評論，此次是第一篇完全由國內學者設計、研究並撰寫的本土「原創研究」。