花蓮富里擴大幸福巴士2.0 上學就醫方便還可處方箋代領

花蓮縣富里鄉位於全縣最南端，交通不便，鄉公所爭取公路總局、縣府補助，擴大實施幸福巴士2.0，服務範圍擴及鄰近的玉里、卓溪，採全預約制，前一天預約、2人以上就可發車，還提供物資、處方箋代領服務，鄉長江東成盼滿足就學、就醫、洽公等日常生活的全方位需求。

富里鄉幸福巴士2.0上路一年多，受限車輛、人力、經費皆不足，僅有3輛9人座巴士服務鄉內南側8村，搭乘率並不理想。

鄉長江東成上任後向縣府、公路總局爭取經費，擴大服務，營運車輛翻倍增加到6輛，路線也擴及全鄉13個村，考量與鄰近鄉鎮生活圈緊密，甚至還可到玉里鎮市區及卓溪鄉的石平、崙天、古楓部落。

江東成表示，他上任後一直思考如何提升鄉民福利，幸福巴士2.0的擴大是重要一步，擴大後採全預約乘車服務，富里生活圈民眾，不論在地居民、遊客都可使用，乘車時間從原本平日清晨6時到晚間6時，延長為平日清晨6時到晚間9時。

富里幸福巴士2.0提供多元預約方式，可透過電話、line、村辦公室、文健站、長照單位等預約，平台會協助媒合，當次共乘人數達2人以上，可依約定的時間、地點搭車，服務範圍內一律全票25元、半票13元。