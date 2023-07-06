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兩隻小石虎滿4個月大萌樣曝光 將接受野放訓練

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
小石虎兄妹「捲心菜」和「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
小石虎兄妹「捲心菜」和「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

台北市立動物園收容照養石虎「春捲」3月誕下龍鳳胎。「林務局-森活情報站」臉書粉專說，兩隻小石虎「捲心菜」及「捲心酥」滿4個月大，已經準備要開始接受野放訓練，距離野放更進一步。

林務局說，除了捲捲家族，這幾年都有許多石虎寶包誕生、順利野放的好消息。從2010年由各單位發起並開始執行的「域外保育合作計畫」，其中2014年、2019年都分別有新生虎。

林務局表示，2020年起更加大力道，整合各收容照養單位，將長期收容的個體移送台北市立動物園 ，每年都有石虎誕生的好消息。

「域外保育合作計畫」的對象是救援後經評估不適合野放的長期照養個體，林務局說，「春捲」便是車禍救援的石虎，經過一連串醫療和恢復，確認無法回到大自然，便評估由北動團隊接手照養。

林務局透露，兩隻小石虎「捲心菜」、「捲心酥」在送到特生中心前，每天都跟著「春捲」媽媽學習與探索，也常常居高臨下地監視著保育員的一舉一動。終於在經過各方評估後，開始接受野放訓練課程。也期待更多人注意到石虎的困境，一起替牠們的未來努力。「祝福牠們可以順利完成訓練課程，在野外建立自己的領域」。

小石虎妹妹「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
小石虎妹妹「捲心酥」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
石虎的肉球。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
石虎的肉球。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
小石虎哥哥「捲心菜」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專
小石虎哥哥「捲心菜」。圖／取自「林務局-森活情報站」臉書粉專

石虎 野放 動物園

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