兩隻小石虎滿4個月大萌樣曝光 將接受野放訓練

台北市立動物園收容照養石虎「春捲」3月誕下龍鳳胎。「林務局-森活情報站」臉書粉專說，兩隻小石虎「捲心菜」及「捲心酥」滿4個月大，已經準備要開始接受野放訓練，距離野放更進一步。

林務局說，除了捲捲家族，這幾年都有許多石虎寶包誕生、順利野放的好消息。從2010年由各單位發起並開始執行的「域外保育合作計畫」，其中2014年、2019年都分別有新生虎。

林務局表示，2020年起更加大力道，整合各收容照養單位，將長期收容的個體移送台北市立動物園 ，每年都有石虎誕生的好消息。

「域外保育合作計畫」的對象是救援後經評估不適合野放的長期照養個體，林務局說，「春捲」便是車禍救援的石虎，經過一連串醫療和恢復，確認無法回到大自然，便評估由北動團隊接手照養。