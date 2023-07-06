史上最熱破紀錄 高溫恐持續到年底

根據美國國家環境預測中心數據，三日和四日氣溫迭創全球新高，平均氣溫均超過攝氏十七度，超越二○一六年八月創下的攝氏十六點九二紀錄。英國倫敦帝國學院氣候專家奧托形容，這並非值得慶祝的里程碑，對人類及生態系統而言相當於宣判死刑。

「柏克萊地球」氣候專家豪斯法勒也說，隨著二氧化碳及溫室氣體排放量增加，這可能不是今年創下的第一個新紀錄，加上日益嚴重的聖嬰現象，將氣溫推向新高。世界氣象組織（ＷＭＯ）五日示警國際社會為聖嬰現象的影響未雨綢繆，其引發全球升溫的氣候現象，恐持續至今年底。

北非近50度 印度高溫奪命增

地球愈來愈熱 製表／國際中心、生活中心 中國大陸部分地區出現超過卅五度的熱浪，北京六月打破高溫紀錄；北非氣溫更接近五十度，北美部分地區七月出現高出季均溫約十度情形，印度遭高溫奪命的人數愈來愈多，西班牙、伊朗及越南等國亦創下極高溫紀錄，即使正值冬天的南極洲，隨冰川融化速度加快和日照增加，也出現異常高溫。在南極「阿根廷群島」的烏克蘭研究站，近日打破七月氣溫紀錄，達八點七度。

路透三日引述歐盟資助的氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」報導，當各國代表六月齊聚德國波昂，為十一月的年度氣候會議暖場時，全球地表均溫連幾天都比工業化前水準高出一點五度以上，海洋溫度也打破四、五月紀錄。

教授：四重打擊 釀海洋高溫

英國里茲大學教授福斯特說，全球暖化、聖嬰現象、被帶至海洋的撒哈拉沙塵量減少以及使用船用低硫燃油等，「四重打擊」造成海洋高溫連破紀錄。多國政府二○一五年雖達成巴黎氣候協定，同意將全球氣溫升幅長期控制在工業化前的一點五度內，但世界氣象組織五月預測，自現在到二○二七年，至少有一年平均氣溫升幅會超過一點五度門檻的機率達百分之六十。

聖嬰現象屬自然氣候模式，平均二到七年一次，每次持續九到十二個月，上次發生在二○一五至二○一六年，會使氣溫創新高、全球許多地區及海洋發生更多極端炎熱事件可能性大增；這波聖嬰現象預估至少中等強度，氣溫變暖效應通常在開始後一年內最強烈，亦即可能在明年。

【記者周彥妤／台北報導】天氣風險公司總經理彭啟明指出，現在還不是最熱的時候，因聖嬰現象，今年夏天會比往常更熱。台灣因都市化發展，熱島效應嚴重，大台北盆地通常是台灣夏天最熱地方，二○二○年台北觀測站測得卅九點七度，預估二○三○年前的最高溫可能逾四十度。