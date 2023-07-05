快訊

鎖定囤房大戶再出招！政院明將通過囤房稅修法 非自住稅率最高達4.8％

洪曉蕾扁桃腺炎緊急插管 醫：恐是併發「這」嚴重疾病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
洪曉蕾驚傳病危插管。圖／取材自臉書
洪曉蕾驚傳病危插管。圖／取材自臉書

47歲名模洪曉蕾今傳出在西班牙首都馬德里，傳罹患扁桃腺發炎，造成須緊急插管，甚至往後需手術治療。耳鼻喉科醫師表示，扁桃腺發炎需插管治療，多為感染已造成喉部的會厭軟骨等腫脹，造成急性會厭炎，此時需給予適當的抗生素，以加快治療速度，或扁桃腺炎已致深頸部感染，就須進行手術，將膿瘍清除乾淨。

長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹說，扁桃腺發炎分為三種情形，第一、急性化膿性扁桃腺炎，此類患者為已有反覆性扁桃腺發炎病史，造成扁桃腺肥大、增生，這次可能因旅途勞累，引起扁桃腺嚴重發炎、腫脹，但此類疾病常見症狀為發燒、胃冷、吞咽困難、急性疼痛等，最後須插管治療為非常少見。

第二、扁桃線發炎併發扁桃腺周圍膿瘍，此時常發生於單側扁桃腺，症狀為腫脹、疼痛，並造成懸雍垂偏向一邊，無法吞嚥口水，治療時需將膿瘍引流，再施打廣效型抗生素及補充電解質，須插管治療的也是不多。

第三、扁桃線發炎後，細菌往下延伸感染，造成喉部的會厭軟骨等組織腫脹、感染，甚至形成深頸部感染，此時容易導致呼吸困難，就有可能需要插管治療，若經治療後3至4天仍無法拔管，還需要進行氣切手術，保持病人呼吸暢通，繼續治療。

林口長庚醫院耳鼻喉部助理教授級主治醫師辛立仁指出，若是單純扁桃腺發炎，不需插管治療，但若是引發深頸部感染，就有可能需要插管治療，此疾病高危險族群包括患有糖尿病等慢性病、年齡大、免疫力不全，或喉部曾進行放療、化療等患者。

李學禹說，此類疾病治療時，依感染範圍、嚴重程度，必須給予適當的抗生素或手術，才能加速緩解，但病人若有潛在糖尿病等慢性病，當血糖不穩定或免疫系統較差時，都會影響治療效果。

李學禹指出，新冠肺炎疫情平緩後，民眾常出國旅遊，但若是平時已有反覆性扁桃腺發炎病史，務必不要把旅遊行程排得太滿，不要想說，已經三年沒有出國玩，要一次玩完三年的份，而導致太過疲累病情復發，且出國前一定要準備緩解扁桃腺發炎的抗生素藥物，以防出國期間病情發作無藥治療，一旦在國外發作扁桃腺炎時，最好暫停行程，在旅館休息2至3天待病情好轉。

平時如何避免扁桃腺發炎？李學禹說，一定要睡眠充足、適時紓解壓力及飲食均衡，特別是民眾於夏天應少喝含糖飲料消暑，避免體內血糖不平衡，增加扁桃腺感染機會。

出國旅遊 手術 抗生素

延伸閱讀

洪曉蕾住ICU病情「比昨天好轉」 前夫更新最新病況

洪曉蕾插管急救！前夫王世均曝最新病況：幫蕾蕾代禱

洪曉蕾遊西班牙緊急入院插管急救！扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？醫籲3種痛當心

洪曉蕾西班牙插管住加護病房 恩師洪偉明說話了

相關新聞

明天「提前更熱」一連熱4天到周日 台北、花蓮飆38度

周五迎小暑，因太平洋高壓再增強，中央氣象局預報，明天起「提前更熱」，至周日一連4天高溫炎熱，台北市、花蓮有機會達38度，...

花蓮飆出39.1度 氣象站：未來幾天恐出現37度以上高溫

花蓮縣玉里鎮安通山今天出現39.1度高溫，花蓮氣象站表示，根據中央氣象局觀測，這幾天西南風沉降，加上水氣減少以及太陽直射...

7/3全球均溫新高 台灣最熱的一天在2014年

外媒報導，今年7月3日是全球有紀錄以來最熱的一天。氣象局表示，台灣平地均溫最高發生在2014年7月9日，單一測站則曾出現...

國產前列腺癌藥現「白色結塊」 食藥署回收3000餘顆

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「美時化學製藥股份有限公司」生產的「艾納脈軟膠囊40毫克 Anamide Soft C...

5成鱈魚遭低價魚混充「真假難辨」 漁業署：可多採購國產魚

消基會檢測市售的魚類，其中，5成鱈魚遭低價魚混充；農委會漁業署表示，這些都是進口魚種，國產水產品豐富多元，消費者可以多選...

洪曉蕾扁桃腺炎緊急插管 醫：恐是併發「這」嚴重疾病

47歲名模洪曉蕾今傳出在西班牙首都馬德里，傳罹患扁桃腺發炎，造成須緊急插管，甚至往後需手術治療。耳鼻喉科醫師表示，扁桃腺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦