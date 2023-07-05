洪曉蕾扁桃腺炎緊急插管 醫：恐是併發「這」嚴重疾病

47歲名模洪曉蕾今傳出在西班牙首都馬德里，傳罹患扁桃腺發炎，造成須緊急插管，甚至往後需手術治療。耳鼻喉科醫師表示，扁桃腺發炎需插管治療，多為感染已造成喉部的會厭軟骨等腫脹，造成急性會厭炎，此時需給予適當的抗生素，以加快治療速度，或扁桃腺炎已致深頸部感染，就須進行手術，將膿瘍清除乾淨。

長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹說，扁桃腺發炎分為三種情形，第一、急性化膿性扁桃腺炎，此類患者為已有反覆性扁桃腺發炎病史，造成扁桃腺肥大、增生，這次可能因旅途勞累，引起扁桃腺嚴重發炎、腫脹，但此類疾病常見症狀為發燒、胃冷、吞咽困難、急性疼痛等，最後須插管治療為非常少見。

第二、扁桃線發炎併發扁桃腺周圍膿瘍，此時常發生於單側扁桃腺，症狀為腫脹、疼痛，並造成懸雍垂偏向一邊，無法吞嚥口水，治療時需將膿瘍引流，再施打廣效型抗生素及補充電解質，須插管治療的也是不多。

第三、扁桃線發炎後，細菌往下延伸感染，造成喉部的會厭軟骨等組織腫脹、感染，甚至形成深頸部感染，此時容易導致呼吸困難，就有可能需要插管治療，若經治療後3至4天仍無法拔管，還需要進行氣切手術，保持病人呼吸暢通，繼續治療。

林口長庚醫院耳鼻喉部助理教授級主治醫師辛立仁指出，若是單純扁桃腺發炎，不需插管治療，但若是引發深頸部感染，就有可能需要插管治療，此疾病高危險族群包括患有糖尿病等慢性病、年齡大、免疫力不全，或喉部曾進行放療、化療等患者。

李學禹說，此類疾病治療時，依感染範圍、嚴重程度，必須給予適當的抗生素或手術，才能加速緩解，但病人若有潛在糖尿病等慢性病，當血糖不穩定或免疫系統較差時，都會影響治療效果。

李學禹指出，新冠肺炎疫情平緩後，民眾常出國旅遊，但若是平時已有反覆性扁桃腺發炎病史，務必不要把旅遊行程排得太滿，不要想說，已經三年沒有出國玩，要一次玩完三年的份，而導致太過疲累病情復發，且出國前一定要準備緩解扁桃腺發炎的抗生素藥物，以防出國期間病情發作無藥治療，一旦在國外發作扁桃腺炎時，最好暫停行程，在旅館休息2至3天待病情好轉。

平時如何避免扁桃腺發炎？李學禹說，一定要睡眠充足、適時紓解壓力及飲食均衡，特別是民眾於夏天應少喝含糖飲料消暑，避免體內血糖不平衡，增加扁桃腺感染機會。