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每月親赴大武看診 侯明鋒：確保醫師人力不中斷 改善偏鄉醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
時任高雄醫學大學附設中和紀念醫院長侯明鋒（左）在台東大武衛生所看診。 本報資料照
時任高雄醫學大學附設中和紀念醫院長侯明鋒（左）在台東大武衛生所看診。 本報資料照

醫師徐超斌籌建南迴醫院十餘年，六月先成立南迴診所並已開業。距離南迴診所現址不到三分鐘車程，是高醫體系經營的「大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長侯明鋒表示，偏鄉醫療須大格局思考，確保醫師人力不中斷、醫師再教育等，才能真正改善偏鄉醫療環境。

大武衛生所在縣府與高醫體系醫師努力下，已是一家「類醫院」，侯明鋒表示，高醫體系有醫學中心作為後盾，每月都有教授級醫師輪值，確保民眾獲得良好照護，自己今天就在大武看診。他也說，「蓋醫院未必是絕對。」高醫體系有醫學中心作為後盾，每月都有教授級醫師輪值，確保民眾獲得良好照護，自己今天就在大武看診。

侯明鋒表示，高醫體系接手台東縣大武衛生所之初，發現大武鄉非常缺乏老人復健資源，便將二樓接下作為老人復健中心，並持續投入資源；自己與南迴基金會董事長李靜蘭是好朋友，也曾共商如何解決偏鄉醫療困境。

偏鄉醫療要順利經營，侯明鋒表示，除了來自縣府的支持，高醫體系擁有醫療中心作為後盾也是一大重點，高醫體系醫師每月都派員輪值大武衛生所，甚至有五位教授及醫師支援，醫師們也都樂意投入偏鄉醫療，因看診人數較少，空檔時還能從事研究。

「有醫學中心作為後盾，大武衛生所能確保醫療不中斷，且能協助醫師持續自我精進。」侯明鋒表示，有高醫體系作為後盾，是大武衛生所與南迴診所最不一樣的地方，能確保衛生所醫師萬一因故請假無法看診，仍有第二位、第三位醫師能夠補上；且衛生所與公務體系架構在一起，相對正規，營運也比較固定、永續；除了醫療，台東獨居老人議題、長照服務，都是大武衛生所受限公務機構性質，現階段無法投入的項目，基金會是靠善心人士支持，也可以在這些領域努力。

此外，侯明鋒說，醫師若長期待在偏鄉，不像在都市職業的醫師能夠持續接受再教育課程，高醫作為醫學中心，因醫師輪調支援，仍有時間可以接受再教育，未來也規劃直接從高醫派員到當地舉辦再教育課程，透過多元方式，兼顧醫師再教育，同時確保醫療不中斷；自己對設立南迴診所持鼓勵態度，但重點還是南迴基金會的終極目標是什麼，如果是成立醫院，就要考慮現階段成立醫院是否合適、有無需求；偏鄉醫療議題需要更大格局的想法，蓋醫院未必就是絕對，且現行體制下醫療機構經營勢必與健保結合，如何永續經營也須考慮。

侯明鋒曾受訪分享高醫體系接手經營大武衛生所的過程。當時大武鄉衛生所主任、高醫校友盧克凡獲頒醫療奉獻獎，並在得獎後向侯明鋒提及，需要高醫支援一位急診醫師，侯明鋒二話不說率團隊親赴大武鄉了解當地需求，竟發現大武鄉衛生所缺的不是一個醫師，而是一整個醫療團隊。因此，他號召醫院的主任、教授一起前去服務，至今高醫已有十五位專科醫師前往支援過，其中還有五位是教授級。

侯明鋒說，至今自己一個月會到大武衛生所看診一次，今天正好人就在大武；除了看診，也因為自己曾任院長，會從醫療機構經營者的角度，觀察衛生所經營上還有哪些待解決的困境，再作為溝通橋樑，回頭向高醫建議、與衛福部溝通；事實上，大武衛生所如今已是從事偏鄉醫療者的重要標竿，從擔心沒有醫師看，到如今透過醫師輪派、5G醫療，當地民眾連患者較少的眼科、耳鼻喉科等五官科的疾病都能獲得解決。

新成立的南迴診所距離大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心僅三分鐘路程。圖／截自Google Map
新成立的南迴診所距離大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心僅三分鐘路程。圖／截自Google Map

衛生所 醫師 高醫

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