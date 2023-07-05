每月親赴大武看診 侯明鋒：確保醫師人力不中斷 改善偏鄉醫療

醫師徐超斌籌建南迴醫院十餘年，六月先成立南迴診所並已開業。距離南迴診所現址不到三分鐘車程，是高醫體系經營的「大武鄉衛生所暨南迴緊急醫療照護中心」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長侯明鋒表示，偏鄉醫療須大格局思考，確保醫師人力不中斷、醫師再教育等，才能真正改善偏鄉醫療環境。

大武衛生所在縣府與高醫體系醫師努力下，已是一家「類醫院」，侯明鋒表示，高醫體系有醫學中心作為後盾，每月都有教授級醫師輪值，確保民眾獲得良好照護，自己今天就在大武看診。他也說，「蓋醫院未必是絕對。」高醫體系有醫學中心作為後盾，每月都有教授級醫師輪值，確保民眾獲得良好照護，自己今天就在大武看診。

侯明鋒表示，高醫體系接手台東縣大武衛生所之初，發現大武鄉非常缺乏老人復健資源，便將二樓接下作為老人復健中心，並持續投入資源；自己與南迴基金會董事長李靜蘭是好朋友，也曾共商如何解決偏鄉醫療困境。

偏鄉醫療要順利經營，侯明鋒表示，除了來自縣府的支持，高醫體系擁有醫療中心作為後盾也是一大重點，高醫體系醫師每月都派員輪值大武衛生所，甚至有五位教授及醫師支援，醫師們也都樂意投入偏鄉醫療，因看診人數較少，空檔時還能從事研究。

「有醫學中心作為後盾，大武衛生所能確保醫療不中斷，且能協助醫師持續自我精進。」侯明鋒表示，有高醫體系作為後盾，是大武衛生所與南迴診所最不一樣的地方，能確保衛生所醫師萬一因故請假無法看診，仍有第二位、第三位醫師能夠補上；且衛生所與公務體系架構在一起，相對正規，營運也比較固定、永續；除了醫療，台東獨居老人議題、長照服務，都是大武衛生所受限公務機構性質，現階段無法投入的項目，基金會是靠善心人士支持，也可以在這些領域努力。

此外，侯明鋒說，醫師若長期待在偏鄉，不像在都市職業的醫師能夠持續接受再教育課程，高醫作為醫學中心，因醫師輪調支援，仍有時間可以接受再教育，未來也規劃直接從高醫派員到當地舉辦再教育課程，透過多元方式，兼顧醫師再教育，同時確保醫療不中斷；自己對設立南迴診所持鼓勵態度，但重點還是南迴基金會的終極目標是什麼，如果是成立醫院，就要考慮現階段成立醫院是否合適、有無需求；偏鄉醫療議題需要更大格局的想法，蓋醫院未必就是絕對，且現行體制下醫療機構經營勢必與健保結合，如何永續經營也須考慮。

侯明鋒曾受訪分享高醫體系接手經營大武衛生所的過程。當時大武鄉衛生所主任、高醫校友盧克凡獲頒醫療奉獻獎，並在得獎後向侯明鋒提及，需要高醫支援一位急診醫師，侯明鋒二話不說率團隊親赴大武鄉了解當地需求，竟發現大武鄉衛生所缺的不是一個醫師，而是一整個醫療團隊。因此，他號召醫院的主任、教授一起前去服務，至今高醫已有十五位專科醫師前往支援過，其中還有五位是教授級。