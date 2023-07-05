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患僵直性脊椎炎又駝背 高中生截骨矯正後長高9公分

中央社／ 台中5日電

僵直性脊椎炎的高三生「小億」，因駝背造成長期腰酸背痛，也因此心理自卑沒自信，經就醫接受「脊椎截骨矯正手術」，術後長高約9公分，讓他能夠抬頭挺胸、重拾自信。

大里仁愛醫院今天發布新聞稿表示，僵直性脊椎炎好發於20至40歲的男性，大部分患者可以維持正常生活，但有約10%至17%的患者會發生駝背畸形，甚至會讓患者無法平視前方，造成生活不便，只能用手術矯正。

大里仁愛醫院台灣脊椎中心主任陳盈佑表示，脊椎矯正手術是脊椎手術中的困難手術，「小億」除有70度駝背，還有26度脊椎側彎，且因為脊椎緊臨主動脈，前方有心、肺等重要臟器，更重要的是若稍有閃失，也易造成神經損傷，不僅困難而且危險。

經醫療團以史密斯彼得森截骨術，讓「小億」僵硬的脊椎恢復鬆動，再以鋼釘做矯正手術，且手術中進行即時神經監測，減少發生神經功能缺損風險，歷經5小時才完成手術。

陳盈佑指出，「小億」手術前身高163公分，矯正脊椎拉直後身高變成172公分，長高約9公分，讓他能夠抬頭挺胸、重拾自信；醫師呼籲，患者若因僵直性脊椎炎造成駝背畸形，患者應尋求脊椎科醫師治療，以改善生活品質。

手術 患者 僵直性脊椎炎

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