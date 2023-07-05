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LDCT早期揪出新國病 桃園市擴大肺篩國際論壇分享推動經驗

聯合報／ 記者廖靜清／桃園即時報導
桃園市舉辦擴大肺癌篩檢國際論壇，台大醫院癌醫中心副院長陳晉興發表演說。記者季相儒／攝影
桃園市舉辦擴大肺癌篩檢國際論壇，台大醫院癌醫中心副院長陳晉興發表演說。記者季相儒／攝影

肺癌是全台死亡率最高的癌症，若能早期發現、早期治療，就能提高治癒率、降低死亡率。桃園市政府於2023年3月1日起，舉辦「擴大肺癌篩檢計畫」，針對肺癌高風險族群，提供2萬5千名免費肺癌篩檢名額，並下修國健署適用的年齡層至40歲以上，並新增八種高風險職業的勞工，希望讓更多市民受惠。

桃園市政府於今（7/5）天邀請國內外專家學者、產業界、政府單位、學術界及醫學界等單位舉辦「2023年桃園市擴大肺癌篩檢「2023年桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇-肺盡心思，保護您」。中研院院士楊泮池提出國人和西方人種罹患肺癌的特性不一樣，台灣肺癌不能單看吸菸率，還要納入空汙、環境品質等其他危險因子。

「2023年桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇-肺盡心思，保護您」主題涵蓋亞洲篩檢模式、國際肺癌篩檢和國家及桃園擴大肺癌篩檢效益及經濟評估等議題，台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授、台大醫院癌醫中心陳晉興副院長等公衛專家及臨床權威醫師、桃園市副市長王明鉅提出各研究數據，同時為增加國內外學者互動交流，也邀請到韓國國家癌症中心 Kim, Yeol 博士、美國國家衛生研究院Anil Chaturvedi 教授、Hormuzd A. Katki教授及英國利物浦大學John Field教授分享國際肺癌篩檢經驗。

低劑量檢查能準確發現病兆，桃園市長張善政盼其他縣市跟進肺癌篩檢計畫，尤其桃園身為工業大縣，備受環境汙染的威脅，每個人都應該接受檢查。以這次的計畫為例，有桃園市的清潔隊員每年健檢都沒發現異狀，接受LDCT才發現異常，及時治療、重拾健康，免於陷入家庭經濟困境。未來也希望透過大數據分析，了解桃園肺癌狀況，供其他縣市工業區借鏡。

桃園市目前與17家醫院攜手合作提供免費肺癌篩檢，截至2023年6月30日，已超過8000人完成檢查，共找出15位肺癌患者，其中有10位為早期（第0期1位、第1期9位），顯示LDCT肺癌篩檢讓民眾早期診斷肺癌，儘早接受治療有助於提升肺癌存活率及減少肺癌死亡率的效果，期藉由這次國際經驗分享，桃園市擴大肺癌篩檢計畫將從中汲取經驗，做為未來滾動式調的依據，共同守護市民健康。

桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，桃園市長張善政出席致詞。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，桃園市長張善政出席致詞。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，邀請國內外重量級學者同參與。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，邀請國內外重量級學者同參與。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，台大公衛學院教授陳秀熙出席致詞。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，台大公衛學院教授陳秀熙出席致詞。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，中研院院士楊泮池發表環境因子對肺癌的影響。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，中研院院士楊泮池發表環境因子對肺癌的影響。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，桃園市副市長王明鉅參與發表演說。記者季相儒／攝影
桃園市擴大肺癌篩檢國際論壇，桃園市副市長王明鉅參與發表演說。記者季相儒／攝影

肺癌 死亡率

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