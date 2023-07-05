台東恙蟲案例全台最高 醫生提醒未治療死亡率6成

根據疾管署統計，台東縣1月至6月有13起恙蟲咬傷案，是全國最高。醫生提醒，夏天旅遊旺季儘量穿著長袖衣褲，如遭恙蟲咬傷感染，未治療死亡率60%。

台東縣衛生局今天表示，依據疾管署2023年最新統計資料，全國恙蟲病1月至6月30日止共54案，其中，台東縣為13案，其次為花蓮縣11案及金門縣7案，台東自2020年連續3年恙蟲案例高居全國最高。

台東縣13例主要分布台東市、太麻里、卑南、鹿野、蘭嶼、東河跟達仁等鄉鎮。4年前還曾發生1起死亡案例。1名外國女遊客不慎遭到恙蟲叮咬，後因太慢治療，出現併發症不幸過世。

台北榮民醫院台東分院日前發布新聞稿表示，台東分院日前收治1名恙蟲病的患者，這名患者已高燒數天並引發肺炎與急性肝炎，看過數家醫療診所都無法退燒，後來經過醫院細心診療下才確診是遭恙蟲咬傷並得以康復。

台東分院腎臟科洪堯民表示，恙蟲病是熱帶和亞熱帶地區特有的地方性疾病，經由被帶有立克次體之恙蟎叮咬而感染，如未經治療死亡率最高達60%，若及時治療則死亡率小於5%。

他說，恙蟲病常見的症狀有發燒、頭痛及肌肉關節痠痛，被恙蟲叮咬後的皮膚可能會出現紅疹或者焦痂，嚴重時會有肝腎功能異常、黃疸、血小板過低、心肌炎、及肺炎，休克等現象。但因不易單就臨床表現而被診斷出來，故往往容易誤判進而可能延誤治療。

6月至7月為恙蟲病的高峰期，民眾因出現上述症狀前往就醫時，應將旅遊史或是否有接觸到草叢環境等告訴醫師，以便醫師進一步抽血檢驗。

洪堯民提醒，夏季是旅遊旺季，尤其出遊踏青、露營時，盡量穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，於衣物及皮膚裸露部位則可用防蚊藥劑，返家後儘快沐浴及換洗全部衣物，做好防護工作、避免蟲蟲危機上身。