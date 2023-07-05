快訊

防止性騷發生 除了修法她指這些思維應改變

今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

台東恙蟲案例全台最高 醫生提醒未治療死亡率6成

中央社／ 台東縣5日電
恙蟲活動頻繁，台東縣今年1至6月累計達13例，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾戶外活動一定要特別小心。圖／尤聰光
恙蟲活動頻繁，台東縣今年1至6月累計達13例，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾戶外活動一定要特別小心。圖／尤聰光

根據疾管署統計，台東縣1月至6月有13起恙蟲咬傷案，是全國最高。醫生提醒，夏天旅遊旺季儘量穿著長袖衣褲，如遭恙蟲咬傷感染，未治療死亡率60%。

台東縣衛生局今天表示，依據疾管署2023年最新統計資料，全國恙蟲病1月至6月30日止共54案，其中，台東縣為13案，其次為花蓮縣11案及金門縣7案，台東自2020年連續3年恙蟲案例高居全國最高。

台東縣13例主要分布台東市、太麻里、卑南、鹿野、蘭嶼、東河跟達仁等鄉鎮。4年前還曾發生1起死亡案例。1名外國女遊客不慎遭到恙蟲叮咬，後因太慢治療，出現併發症不幸過世。

台北榮民醫院台東分院日前發布新聞稿表示，台東分院日前收治1名恙蟲病的患者，這名患者已高燒數天並引發肺炎與急性肝炎，看過數家醫療診所都無法退燒，後來經過醫院細心診療下才確診是遭恙蟲咬傷並得以康復。

台東分院腎臟科洪堯民表示，恙蟲病是熱帶和亞熱帶地區特有的地方性疾病，經由被帶有立克次體之恙蟎叮咬而感染，如未經治療死亡率最高達60%，若及時治療則死亡率小於5%。

他說，恙蟲病常見的症狀有發燒、頭痛及肌肉關節痠痛，被恙蟲叮咬後的皮膚可能會出現紅疹或者焦痂，嚴重時會有肝腎功能異常、黃疸、血小板過低、心肌炎、及肺炎，休克等現象。但因不易單就臨床表現而被診斷出來，故往往容易誤判進而可能延誤治療。

6月至7月為恙蟲病的高峰期，民眾因出現上述症狀前往就醫時，應將旅遊史或是否有接觸到草叢環境等告訴醫師，以便醫師進一步抽血檢驗。

洪堯民提醒，夏季是旅遊旺季，尤其出遊踏青、露營時，盡量穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，於衣物及皮膚裸露部位則可用防蚊藥劑，返家後儘快沐浴及換洗全部衣物，做好防護工作、避免蟲蟲危機上身。

恙蟲 台東 死亡率

延伸閱讀

雲林登革熱確診再增8例 化學兵將進駐清消

台東恙蟲案例全台最高 戶外活動應注意小心

第四波新冠疫情現下降趨勢 疾管署難斷高點是否已過

兩例猴痘女性個案無關聯 猴痘疫苗接種對象明放寬

相關新聞

獨／福島核廢水最快8月入海 專家建議應做1事穩定民心

東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，取得國際原子能總署（IAEA）批准，預計最快8月開始排放含氚核廢水...

範圍擴大！ 氣象局發14縣市高溫資訊 屏東、花蓮飆38度

氣象局上午11:28發布高溫橙色資訊，包括北北基等14縣市都恐36度，屏東縣、花蓮縣恐飆38度，呼籲民眾防中暑。

是汗毒？新買內褲破成蜂窩狀太驚悚求解 網歪樓：怎麼戳的？

經檢測，人類的汗水的酸鹼值是PH4，專家也說汗酸的確會讓一些品質有瑕疵的衣物產生危害，而人體每天都會流汗，不想讓汗酸影響身上的衣物，最好隨時擦乾汗水。日前有網友發文表示，內褲破成蜂窩狀，不知是內褲材質的問題，還是自己的汗水有腐蝕性？引發網友熱議。

買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出...

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦