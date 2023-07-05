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花蓮豐濱鄉推11條遊程 上山下海體驗原民文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉公所今天舉行「夏、秋遊程發布記者會」，由靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式「報訊息」開場。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉公所今天舉行「夏、秋遊程發布記者會」，由靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式「報訊息」開場。記者王思慧／攝影

花蓮縣豐濱鄉公所推動夏秋遊程，串連在地旅遊、住宿、餐飲等業者規畫11條遊程路線，不但有知名景點旅遊，還有生態導覽、手作體驗、山林冒險等，美食安排在地原民與海鮮料理，更結合東管處的大地藝術節、月光海音樂會等，將「豐濱製造」的品牌注入東海岸旅行市場。

今天豐濱鄉公所舉行「夏、秋遊程發布記者會」，由靜浦部落阿美族勇士以傳統儀式「報訊息」開場，大家跟著族人圍成大圓圈跳舞，感受原住民的熱情。

出身豐濱鄉港口部落的相聲演員宋少卿，擔任豐濱觀光大使，因多次酒駕遭逮，他致詞時先自嘲「以後不會再酒駕」，引得台下哄堂大笑。

宋少卿大力推廣鄉內從港口到靜浦的許多部落，擁有不同生態旅遊，好玩又環保。豐濱原住民族群以阿美族為大宗，還有高山部落的布農族；另復興部落更是無菸部落，染布體驗十分有趣，戶外體驗也很豐富，上山下海玩河流，令人意猶未盡。

豐濱鄉長邱福順表示，只要人到豐濱鄉就能感受得到這裡的美，是旅遊最佳好選擇，現在11條路線已在網路上架，歡迎大家上網預訂。他更宣布東海岸各部落豐年祭正式開始，不分族群、不分宗教彼此協助，部落報信息熱情滿滿，希望未來有機會與其他鄉鎮連結，尤其是長濱，雙方可組成東海岸聯盟，共同為發展地方觀光。

豐濱鄉公所指出，遊程1450元到1萬3000元不等，遊客只要購買專案遊程，享有專車接駁及保險，幫忙省荷包，讓旅客「行得便利、玩得放心」。詳情可上網查詢

花蓮縣豐濱鄉新社梯田每年吸引遊客，也納入鄉公所遊程路線中。記者王思慧／攝影
花蓮縣豐濱鄉新社梯田每年吸引遊客，也納入鄉公所遊程路線中。記者王思慧／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所推動夏秋遊程，可在高山部落基地體驗爬樹的樂趣。記者王思慧／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所推動夏秋遊程，可在高山部落基地體驗爬樹的樂趣。記者王思慧／攝影
花蓮豐濱鄉大石鼻山步道納入鄉公所遊程，登頂可欣賞東海岸線及秀麗青山景色。本報資料照
花蓮豐濱鄉大石鼻山步道納入鄉公所遊程，登頂可欣賞東海岸線及秀麗青山景色。本報資料照
花蓮縣豐濱鄉公所推動夏秋遊程，串連在地旅遊、住宿、餐飲等業者規畫11條遊程路線。記者王思慧／攝影
花蓮縣豐濱鄉公所推動夏秋遊程，串連在地旅遊、住宿、餐飲等業者規畫11條遊程路線。記者王思慧／攝影

阿美族 酒駕 宋少卿

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