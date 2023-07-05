逾9成國小學童蔬果攝取量不足 營養師：外食族可這樣吃

現代家長生活忙碌，學童早餐多以外食為主，且多以碳水化合物組合為主，缺乏蔬果攝取。台灣癌症基金會今公布6月針對國小孩童蔬果攝取量的問卷調查結果，在400份有效問卷中，僅7%國小孩童達到國健署公布之每日蔬果攝取量，且超過半數家長認為孩童日常蔬果攝取量不足。柚子小兒科診所院長陳木榮表示，早餐吃蔬果有助血糖穩定，避免孩子早上昏沈的狀況，蔬果富含的維他命C也能讓孩子維持免疫力。

本次調查結果顯示，孩子每日蔬菜平均攝取1.72份，水果每日平均攝取1.55份，雖距離標準攝取量分別只差0.45、1.28份，但近9成國小孩童只在午餐及晚餐攝取；「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌準備蔬果較麻煩」、「外食居多導致蔬菜攝取不足」是孩童蔬果攝取不足的三大因素，且有將近8成國小孩童選擇以外食作為早餐來源。針對孩童偏食問題，陳木榮說，確實有些孩子對水果的口感、味道有所偏好，建議家長在選擇上可以孩童喜歡的水果為主，挑選咀嚼不會太費力的水果類型。

台灣癌症基金會營養師徐桂婷則說，若家長工作忙碌，可以在前一天先準備好蔬菜，隔日加上起司片夾入吐司，就可作為早餐主食，也可搭配方便食用的水果，如奇異果、葡萄、香蕉等；外食族群則可選擇含有蔬果的餐點，或在主餐之外額外購買沙拉或水果，藉由蔬果中的營養為孩子開啟一天的腦力及活力；蔬果攝取量也影響身體的快樂程度，這次調查中以「身體快樂4力」：順暢力、免疫力、舒活力、愉悅力呈現，共有15項指數，結果發現天天水果的國小學童中，「身體快樂4力」及格比例高達96%。

陳木榮表示，多數民眾早餐來源以碳水化合物的組合為主，容易造成孩童血糖波動，導致腦袋昏沉、想睡覺、情緒不穩等問題，影響孩童學習表現，甚至有老師向家長反應以為是孩子沒睡好；蔬果中含有維生素、礦物質及膳食纖維等人體不可或缺的營養素，尤其維他命C是維持免疫力的關鍵之一，近期流感、腸病毒盛行，適量攝取能增強身體保護力。根據流行病學研究，蔬果中的「植化素」可用來對抗疾病，也具有防癌、抗癌效果，且能預防文明病如：痛風、心血管疾病、高血壓、動脈硬化、肥胖症、關節炎、便秘及老化等發生。