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避免魚目混珠光看魚肉怎分辨？水產學者教你辨別技巧

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供

消基會檢測市售的魚類，其中，5成鱈魚遭低價魚混充，消費者如何睜大眼睛買到想買的魚，學者坦言，光憑肉眼辨識真的非常難，若非業界的人，一般民眾難以辨別，但仍有些小技巧可以參考。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，巴沙魚、台灣鯛、鱸魚等等，切成魚肉片後，看起來都白白的，消費者一般很少接觸，光用肉眼觀看白魚肉，很難分辨誰是誰，但仍有一些小技巧可簡單辨別。

他說，巴沙魚就是鯰魚，當初美國抓反傾銷抓得非常嚴格，因此貿易商用了很多鯰魚以外的名稱進出口，為了規避海關查核，也因此會有這麼多名稱，所以又稱為巴沙魚，消費者也不太會認真去看標示；巴沙魚身形是長條狀的，因此處理過後的白魚肉會是長條形的，完全沒有魚肉的紋路，一般冷凍品販賣，會切成長條狀；而吳郭魚、鱸魚，是一般魚的體型，會做成冷凍魚片，是片狀的，跟巴沙魚條狀的販賣型態不同；而吳郭魚會有很明顯的格紋，鱸魚則沒有，每一種魚都有小小的不同，除了標示以外，需要仔細辨別。

郭建賢表示，根據商標法的規定，大宗魚種在台灣包裝，就可以標示台灣，其實應該寫明原來來自哪裡，比如綠豆產品，會先標明原料來自緬甸，但是在台灣加工包裝，但魚產品並沒有這麼清楚的規定與標示。

郭建賢說，一般更容易分錯的是鱈魚與大比目魚，通常會輪切成圓形販賣，而比目魚因為身形是扁的，無法輪切成圓形，所以會切成斜的出售；一般民眾購買的大多是比目魚，吃起來相對肉質較粗，真正的鱈魚肉質很細緻，但價格非常的貴，一公斤真正的鱈魚都要上萬元；從價格上也可以粗略的辨別，太便宜的水產都不要相信，水產品價格高昂，太過便宜不太可能是真的。

郭建賢表示，以市售價格來說，巴沙魚最便宜市售一公斤才135元，他曾在連鎖餐廳吃飯，業者說是台灣笛鯛，但送來的餐點一吃發現是很便宜的巴沙魚，顯示一般餐廳也有混充平價魚狀況不少，巴沙魚大多養在越南湄公河，肉質白皙，價格便宜，深受消費者喜愛，若養殖的巴沙魚，魚肉顏色有點黃，就沒有這麼討喜；而台灣鯛、鱸魚一公斤售價約400元；真鱈魚每公斤要價上萬，但大比目魚一公斤約420上下，所以才會說，消費者一般購買的，大多都是大比目魚。

鯰魚 吳郭魚 義大

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