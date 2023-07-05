全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，他的大學同學全家第一次去東京，除了他同學大二時有去過一次，但上次去是快30年前了，東京已經完全不一樣了，對方去了迪士尼和台場，但只有一天可以在東京市區，目前只排了去晴空塔展望台，於是他建議的行程是：淺草雷門的觀音寺，去淺草文化中心鳥瞰風景；去晴空塔逛一樓商店，再上展望台；東京車站看丸之內站舍，「應該可以讓同學想到台大醫院舊館有親切感」，若有時間可以再安排去銀座逛街，還可以去六本木之丘展望台，可以很近的看東京鐵塔，六本木之丘樓下則有HARBS、AFURI和銀座篝拉麵可以用餐，回去時可以在新浦安北口的aeon超市逛逛。

林氏璧也補充，行程可以取捨，很難全部都去，若覺得晴空塔已經看過展望台也不一定要去六本木展望台，只是他自己喜歡六本木展望台超過晴空塔。

網友們分享自身的東京一日遊行程，「明治神宮+表參道悠閒逛」、「個人覺得淺草+晴空塔就可以搞一天了」、「上午淺草感受江戶氣息，下午麻布十番、逛街下午茶，傍晚上六本木展望，最後以阿夫利拉麵結尾」、「東京經典的點很多，新手的話一天走4個差不多，個人首推淺草，其他就看對方興趣推薦，太猶豫了」、「16年前去東京，那時候還沒有晴空塔，自己看地圖搭地鐵去六本木展望台，雖然門票不便宜，但一上去就被那360度無死角的夜景給迷住了」、「只剩一天不用趕，雷門跟晴空塔就好（就像來台灣不去101、九份的概念」。

有網友則認為，「體力超群！！我家這個行程要走三天」、「看大家的行程排法真心覺得大家腳力好厲害」、「記得要幫他們算走多少步…」、「好猛，年輕人辛苦的行程」、「感覺會累死，超級精實的行程」。