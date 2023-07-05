快訊

王力宏「感謝美國法院成全」認離婚！揭李靚蕾奪得龐大財產

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 已有不射美售MK48的替代方案

遭黃子佼拖下水…阿雅驗毒報告結果出爐 衝上對岸微博熱搜

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

聯合新聞網／ 綜合報導
林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。示意圖／ingimage
林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。示意圖／ingimage

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，他的大學同學全家第一次去東京，除了他同學大二時有去過一次，但上次去是快30年前了，東京已經完全不一樣了，對方去了迪士尼和台場，但只有一天可以在東京市區，目前只排了去晴空塔展望台，於是他建議的行程是：淺草雷門的觀音寺，去淺草文化中心鳥瞰風景；去晴空塔逛一樓商店，再上展望台；東京車站看丸之內站舍，「應該可以讓同學想到台大醫院舊館有親切感」，若有時間可以再安排去銀座逛街，還可以去六本木之丘展望台，可以很近的看東京鐵塔，六本木之丘樓下則有HARBS、AFURI和銀座篝拉麵可以用餐，回去時可以在新浦安北口的aeon超市逛逛。

林氏璧也補充，行程可以取捨，很難全部都去，若覺得晴空塔已經看過展望台也不一定要去六本木展望台，只是他自己喜歡六本木展望台超過晴空塔。

網友們分享自身的東京一日遊行程，「明治神宮+表參道悠閒逛」、「個人覺得淺草+晴空塔就可以搞一天了」、「上午淺草感受江戶氣息，下午麻布十番、逛街下午茶，傍晚上六本木展望，最後以阿夫利拉麵結尾」、「東京經典的點很多，新手的話一天走4個差不多，個人首推淺草，其他就看對方興趣推薦，太猶豫了」、「16年前去東京，那時候還沒有晴空塔，自己看地圖搭地鐵去六本木展望台，雖然門票不便宜，但一上去就被那360度無死角的夜景給迷住了」、「只剩一天不用趕，雷門跟晴空塔就好（就像來台灣不去101、九份的概念」。

有網友則認為，「體力超群！！我家這個行程要走三天」、「看大家的行程排法真心覺得大家腳力好厲害」、「記得要幫他們算走多少步…」、「好猛，年輕人辛苦的行程」、「感覺會累死，超級精實的行程」。

東京鐵塔 晴空塔 出國旅遊 日本

延伸閱讀

天空鳥居飯店太夢幻！東京小資輕旅行淺草飯店2選

被站務員兇又遭店員嘲笑 她淚灑東京失望返台：美好幻想破碎

哈日族注意！交通費恐增加 JR Pass全國版今年10月預計漲價65%

日本入境人潮塞爆「苦排5小時」 達人曝2關鍵可避開

相關新聞

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

遭投訴2件行李多收210元 統聯客運：有公告且經公路總局核准

有民眾向媒體投訴，搭乘統聯客運攜帶2件行李，因2個行李箱28吋、24吋總計超過15萬立方公分，遭加收行李費210元，他不...

好熱！北北基13縣市高溫36度、花蓮恐飆38度 氣象局發高溫警報

氣象局指出，受西南風影響，台東縣地區有焚風發生的機率，今日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地...

巴比妥、BZD藥物納第四級管制 食藥署：最快10月上路

新北市私幼疑似餵藥案，行政院組成專案小組研議「巴比妥、苯二氮平類（BZD）複方藥物」加強納管，專家會議後決議加強管理，納...

嗨喊「終於中特別獎」！他錯看1細節 遭網笑：恭喜成為過期的千萬富翁

財政部統一發票每兩個月會開出一次獎號，特別獎號獎金為1000萬元，日前有一名網友發文分享，說自己終於對中了統一發票的特別獎，但其中有一細節引發網友驚呼轉感嘆！

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

暑假來臨加上疫情趨緩，不少人會出國旅遊。林氏璧的大學同學全家要去東京，但上次去是快30年前的事，因此林氏璧分享，去日本旅遊「只待在東京市區一天」，該如何安排行程及建議去哪裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦