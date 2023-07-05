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左膝反覆腫脹！21歲年輕男廚拚家計 就醫發現「關節積水」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
李姓男子每次抽取出的關節液可達70毫升。圖／讀者提供
李姓男子每次抽取出的關節液可達70毫升。圖／讀者提供

21歲擔任廚師的李姓男子，左膝不斷反覆腫脹，工作時覺得關節卡卡，就醫檢查現他的膝關節腔內有積液，經抽取關節液及服藥，雖有改善卻常復發，醫師才發現他有僵直性脊椎炎病史，又因工作需長時間走動的勞損，造成關節出問題，目前以免疫調節劑及消炎止痛藥治療中

活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，李姓男子從1年前起左膝一直反覆有腫脹情形，常常沒做甚麼事，膝蓋就突然腫起來了。李男擔任廚師，為了拚家計，工作時需長時間走動，發作起來會影響工作時的膝關節活動力，覺得膝蓋卡卡，讓他非常困擾。

楊椒喬說，李男就醫時發現膝關節腔內有積液，但X光檢查並無發現異狀，經抽取關節液及服用消炎止痛藥後，雖然膝關節的不適症狀有獲得改善，但大概每隔2至3個月症狀就會復發，需要再次抽取關節液，李男每次門診所抽取關節液約達70毫升。

楊椒喬表示，再經問診發現李男本身有僵直性脊椎炎，是一種自體免疫疾病，好發在20到40歲的男性。這類患者的主要症狀除了腰部疼痛及僵硬之外，其實也容易有周邊關節發炎的情形，常見下肢關節如膝關節或踝關節，也會引起發炎症狀，主因是免疫系統會攻擊自己的組織， 引起發炎現象侵犯全身。

楊椒喬說，雖然在勞損及僵直性脊椎炎兩者相加乘之下，讓李男常容易復發，但幸好李男發病至今暫無其他關節疼痛不適，僅左膝反覆腫脹積水，目前配合口服藥物，如免疫調節劑及消炎止痛藥治療中，讓他又能繼續返回工作職場拚家計。

李姓男子因長時間走動及僵直性脊椎炎致左膝關節反覆腫脹積水，需經常就醫抽取關節液。圖／讀者提供
李姓男子因長時間走動及僵直性脊椎炎致左膝關節反覆腫脹積水，需經常就醫抽取關節液。圖／讀者提供

膝關節 僵直性脊椎炎

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