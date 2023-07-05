淨空法師文物展 至8月20日於中正紀念堂展出

信眾遍佈全球的淨宗導師—淨空法師，去年七月圓寂，華藏淨宗弘化基金會選在法師圓寂週年之際，舉辦《覺光遠照—淨空老法師文物展》，即日起至8月20日在中正紀念堂一樓3展廳，開放社會大眾免費參觀。

此次策展，共展出墨寶、文獻手稿、往來書信、文房器用等上百件珍貴文物，展示老法師生前對世界宗教和平的貢獻及對佛教的深遠影響。

淨空老法師，法名覺淨，字淨空，1927年出生於中國安徽省廬江縣，俗名徐業鴻。1953年先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖與儒佛大家李炳南老教授，學習經史哲學以及佛法十三年，於佛教淨土宗著力最多。

淨空法師六十多年來每天講經說法從無間斷，留下了大量的錄音、影像資料，並透過網路媒體傳播到全世界，全球至少有三億多觀眾收聽。他的佛教以儒釋道為主，並蘊含著多元文化的教育理念，一生致力於宣揚倫理道德因果教育，推行「團結宗教、族群為世界和平的基礎」之理念。

為期51天的《覺光遠照—淨空老法師文物展》，展覽分為四大區，「淨公道影」，特別精選老法師各個時期重要照片，以彰顯「教學為先」及「和平使者」兩個部分的事功，並與大事記年表的歷史照片互相呼應連結。