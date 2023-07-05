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太熱！熊貓外送員自製機車「遮陽頂」 網友大讚：好有才

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
好熱高溫，熊貓外送員自製機車「遮陽頂」實用吸睛。記者魯永明／攝影
好熱高溫，熊貓外送員自製機車「遮陽頂」實用吸睛。記者魯永明／攝影

好熱！氣象局發布13縣市高溫36度警報，花蓮恐飆38度，外送員為生計賺錢，烈日下騎機車在外奔波，穿梭車陣送餐，為防曬傷穿戴長衣袖保護，遮陽工具除手機遮陽小傘，有名熊貓外送員出現嘉義市區，車頭頂上加裝遮陽罩，不怕日曬雨淋，有人拍照貼臉書，網友大讚真有才、有創意！

嘉義市這名加裝遮陽罩的外送員，遮陽罩裝在機車車頭車架上，罩在頭頂上，如同三輪車罩，停等紅燈時酷熱難擋，只見這名外送員神情輕鬆，引人側目，外送員說，遮陽罩材料零件是花費千元在蝦皮網站購買，自行組裝，遮陽效果佳又實用。

外送員為搶快接單，飆車違規事件層出不窮，自行安裝「遮陽頂」送餐少見，2年前，有網友在臉書社團「外送員奇聞趣事」貼出照片，有熊貓外送員在機車後釘架子改裝，變成一個兩層置物架，讓四方型的外送保溫袋，安穩平放在後座，同時置物架上方，還往前延伸做出遮陽頂，穿梭街道時，可以遮陽擋雨。網友笑稱「邊送餐邊找聶小倩，你的寧采臣上線囉！」

網購遮陽小物，常見適用於ubereats、foodpanda熊貓外送員的是手機遮陽小傘，防反光小傘或塑膠版，方便外送員尋找送餐方位，外送員不只外送餐點，有時候還會接到顧客要求幫忙代購民生物資，光靠一輛機車置物空間可能不夠，部分外送員會自行改裝。

外送員

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