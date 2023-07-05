老婦不聽勸 頭痛吃藥愈頭痛 醫師：藥物過度使用頭痛

一名8旬老婦長期有頭痛症狀，駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總神經內科醫師林佳彥詢問後，發現婦人長年服用安眠藥，只要一頭痛便習慣性吃「治痛」的成藥治療，時間至少兩年，他判定患者有「藥物過度使用頭痛」狀況，建議減少服用止痛成藥，改用其他藥物治療。

家屬表示，患者一整天不斷的喊頭暈、頭痛，近來合併視聽幻覺，短暫斷片等症狀，帶她求診。林佳彥詢問後，發現患者長期服用安眠藥，整天昏沉沉，還有頭痛病史，只要一痛起來，就服用成藥治療，家屬擔心這樣影響身體，記憶力受到影響，因而帶她到醫院。

林佳彥說，患者長期患頭痛、頭暈，過去還有三高、心律不整、癌症病史，只要頭不舒服，就馬上拿起家中的「治痛」成藥服用，每個月大於10天，服藥時間至少兩年，頭頸部超音波僅顯示輕微狹窄，故研判已經產生藥物過度使用頭痛狀況，他建議減少服用成藥，同時改用其他藥物治療，並控制量測血壓，沒想到，患者返家後完全不依照醫囑，還是照常服用成藥，家屬也拿她沒轍。

林佳彥指出，頭痛發生較頻繁的患者，因過度使用頭痛急性治療藥物治療超過三個月，使用天數每月超過10天或15天，這些藥物可能反而會造成藥物過度使用頭痛，讓患者更依賴藥物，或讓頭痛預防用藥失去療效，「止痛藥愈吃讓頭愈痛。」

林佳彥說，成藥成分複雜，可能含有抗膽鹼、抗組織胺、咖啡因一般止痛藥，患者在沒有醫囑下，可能沒有控制劑量，很容易昏昏沉沉，甚至恐出現「譫妄症」，典型的症狀會有日夜顛倒、白天昏睡、注意力不集中、情緒激躁不安、幻聽或是幻視等症狀，例如看到死去的人回來跟你說話，有人偷窺、有人偷東西等。老人家病多用藥複雜，加上大腦、視力、聽力退化，用藥不當常會造成譫妄。