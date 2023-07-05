健康主題館／雲端結合醫護即時監測 在家洗腎也能安心

童綜合醫院透析室主任吳再坤。圖／吳再坤提供 ● 醫病共享決策，幫助腎友選擇透析方式

● 腹膜導管放置技術，門診執行當天回家

● 全自動腹膜透析，每日上傳數據、監測

「阿嬤若不洗腎，可能三個月後就會很危險，但她中風，無法每周頻繁出門洗腎，該怎麼辦？」在童綜合醫院透析室主任吳再坤的診間，一位高齡近90歲的老太太坐在輪椅上，身邊家人急切地詢問醫師，希望可以為阿嬤找出解方，醫師感受到子女、兒孫的孝心，也努力想辦法治療。

吳再坤說，透過「醫病共享決策」流程，與阿嬤的子女說明接著會面臨的狀況及可能的治療選擇，透過解說與沙盤推演，讓阿嬤子女比較放心。

阿嬤的腎臟幾乎完全失去功能，除了換腎、保守療法外，就是選擇透析治療，目前有腹膜透析（俗稱洗肚子）和血液透析（俗稱洗血液）兩種方式。其中腹膜透析又因操作模式，分為一覺醒來即完成的「機器洗」（全自動腹膜透析，APD），以及每日手動換液4至5次的「手動洗」（連續可活動式腹膜透析，CAPD）。

經皮植管滿意度高

考量阿嬤的行動能力，每周到醫院洗腎三次，需有照顧者幫忙，醫療團隊與家屬溝通後，評估家裡有合適空間與人力，認為若選擇居家腹膜透析，阿嬤不須頻繁進出醫院，不僅解決了行動問題，在家換液進行透析，也有童綜合醫院醫療團隊當最強後援，會仔細教導照護者操作儀器、更換藥水等技術。因此，家屬選擇適合現況的腹膜透析，阿嬤的健康、生活品質都得到翻轉，兒孫更格外珍惜與阿嬤相聚的時光。

吳再坤表示，過去腹膜透析放置傳統導管時，病患最久需住院兩周，現在有新的經皮植管技術，住院天數降至一至三天，甚至有醫療院所列為門診手術，病患當天就可回家，加上此技術採局部麻醉就可以進行，除了縮短植管手術時間，也大幅降低手術風險性。以童綜合醫院執行成果來說，植管成功率達九成五以上，部分病患植管搭配單孔微創腹腔鏡手術，整體而言，病患在腹膜透析導管植管後的滿意度都相當高。

吳再坤分享，目前台灣使用率相當高的全自動腹膜透析機可與雲端科技結合，病患在家裡進行腹膜透析，數據每日上傳雲端系統，醫療團隊可以更即時清楚了解病患透析頻率、透析時間、引流情形、總脫水量等數據，亦可透過定期數值變化與患者溝通，病患感受到醫療團隊的關心，也會更配合醫囑，達到更好的透析治療結果。

病患有更精彩生活

在守護台灣海線民眾健康的歲月中，吳再坤曾遇到一位13歲少女，因先天性疾病及疏忽而導致腎功能低下，需接受透析治療，她不希望其他人知道這件事，但血液透析的廔管在手臂，外觀明顯，腹膜透析的透析管則置於腹部較為隱密，在校學習時也不方便常請假去血液透析，經與醫療團隊討論後選擇居家腹膜透析，少女上學、行動都不成問題，在校時還加入熱舞社，盡情享受熱舞樂趣。

「我們真的希望病患可以健康，生活更好！」吳再坤與醫療團隊的用心，許多病患都看在眼裡，願意做出改變，這讓病患不只有機會擁有更精采的生活，還可享受更多親友相聚時光，人生不因洗腎而受限。