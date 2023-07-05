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醫師：太早沉迷3C 孩子不獨立

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部立嘉南療養院兒童青少年精神科主任李俊宏表示，美國兒科醫學會建議，孩子上國中才可使用電子產品，但現在大部分國小學童均配戴智慧手表，如果沉溺手遊或頻繁與家長聯繫，恐導致情緒控管、生活自理能力變差。

一名國小老師表示，學校禁止學生於在校期間使用手機，因此大部分學生都配戴智慧手表或手環，雖然校方要求上課期間只能透過手表看時間、不能講電話，但不少家長會在上課期間「偷傳訊息」，有些孩子收到訊息後還是會跑到廁所跟家長通話。

李俊宏表示，許多忙於工作的家長為了確認孩子上學狀況，常透過智慧手表即時聯繫、遙控，這讓許多學童壓力沉重。而智慧裝置提高孩童與家長聯繫頻率，造就不少直升機父母，孩子也因此失去生活自理能力，甚至連上大學還需家長打點一切；臨床顯示家長無微不至的照護對孩子不見得是好事，保護過度將使得孩子對於挫折的容忍力下降。

李俊宏建議，不要讓孩子太早使用3C產品、接觸線上遊戲，孩童沉溺虛擬世界會忽略知覺、味覺、嗅覺及社交互動等大腦刺激，一旦負責情緒控制的大腦區域未獲充分訓練，情緒控管能力將變差，甚至出現情緒障礙。為此，美國兒科醫學會強烈建議，國中以下學童不使用電子產品，以免減少向外接觸時間，缺乏人際互動。

情緒 直升機父母 醫學

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