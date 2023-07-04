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好熱！7月至今熱傷害已超過50人次 醫曝三大注意事項

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師提醒，熱傷害案例暴增，民眾應避免上午10時至下午2時外出，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群，更不能掉以輕心。本報資料照片
醫師提醒，熱傷害案例暴增，民眾應避免上午10時至下午2時外出，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群，更不能掉以輕心。本報資料照片

連日高溫不斷，衛福部熱傷害就診最新統計，7月1至3日就有57人熱傷害送醫，6月熱傷害通報人數更高達517人，比去年同期280人高出近1倍。醫師表示，近日天氣炎熱，又逢暑假到來、新冠肺炎疫情平緩，外出旅遊機會增加，熱傷害案例暴增，提醒民眾應避免上午10時至下午2時外出，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群更不能掉以輕心。

依衛福部統計，今年1至6月全台956人次熱傷害，比去年同期的606人次高出5成8，並以台中158人次最多，其次是高雄市120人次、彰化縣104人次、屏東縣91人次、台南市76人次；台中市、高雄市和彰化縣的熱傷害人次都是2018年以來同期新高。

另以單月來看，今年5月熱傷害人次高達242人次，是去年97人次的2.5倍，6月517人次因熱傷害就醫，也是去年同期280人次的1.85倍，今年7月短短3天就已累計57人次熱傷害。

馬偕醫院急診醫學部長簡定國說，近日熱傷害人數增加，提醒民眾預防、因應熱傷害三大措施，第一、避免上午10時至下午2時外出；第二、若要外出，應撐著陽傘，做好防曬措施，盡量不要暴露在大太陽下，隨時補充水分，第三、當出現高燒至攝氏40度以上、意識不清，應為中暑症狀，最好先到陰涼處休息、用濕毛巾擦拭身體降溫，並盡速就醫。

簡定國說，夏日高溫，高齡長者、幼兒、慢性病等中暑高危險族群不能掉以輕心，在室內更應要保持通風，若是室內環境悶熱、潮濕，也十分容易發生熱傷害情形，尤其是頂樓溫度更高，必須特別注意。

衛福部指出，熱傷害是指身體無法正常調節高溫，產生的急性疾病統稱，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡。

中暑 高溫 衛福部 熱衰竭

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